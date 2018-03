Reese Witherspoon | Il principe azzurro? Non ci serve più

Kerry Washington e Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere - nuovo progetto per le star di Scandal e Big Little Lies : Kerry Washington e Reese Witherspoon saranno le protagoniste e le produttrici esecutive di Little Fires Everywhere, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Celeste Ng. Il progetto ambizioso si preannuncia come una miniserie, contesa da diversi network di streaming in lizza per aggiudicarsi la distribuzione. Fondata lo scorso anno, la compagnia della Witherspoon si era assicurata i diritti di Little Fires Everywhere quasi subito dopo la ...