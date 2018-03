Redditi - gli italiani dichiarano in media 21mila euro (+1 - 2%). Dieci milioni di persone non pagano tasse : Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all'anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in...

Redditi. Beppe Grillo : imponibile sale di 6 volte. La Fedeli al primo posto. TUTTI I DETTAGLI : Quarto classificato nella squadra di governo il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini con 145.044 euro, seguito dal titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan che ha un reddito imponibile pari ...

IMPRESA & POLITICA/ Da Electrolux e Roncadin : quegli 80 'Redditi di cittadinanza' nel Nordest : Cinque giorni dopo il voto, Roncadin ha annunciato l'assunzione d 80 esuberi dell'Electrolux a Pordenone: 'Vogliamo crescere investendo sul nostro territorio'. di NICOLA BERTI

Banche - DBRS : meglio Npl - ma rimane problema Redditività : ... un processo che dovrebbe consentire di beneficiare inoltre della ripresa in corso dell'economia nazionale. 'La lotta alle sofferenze rimane la priorità fondamentale per le Banche italiane nel 2018. ...

Spese e tariffe salgono più dei Redditi. Federconsumatori : "Così le famiglie sono più povere" : MILANO - Salute e alimentazione sono i due terreni fertili delle diseguaglianze in Italia, ferita aperta dalla grande recessione dalla quale il Paese faticosamente prova a tirarsi fuori. Una ferita ...

Elezioni : Bonino - Imu su Redditi alti solo se per taglio tasse lavoro-imprese : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Emma Bonino, su Facebook, precisa la sue idee sul fronte fisco dopo che Matteo Renzi, questa mattina, ha detto che sul taglio dell’Imu e della Tasi sulla prima casa non si torna indietro. “Ricapitoliamo – puntualizza la leader di ‘+Europa’ – Noi proponiamo agli italiani una ricetta chiara e responsabile: una prima parte di legislatura in cui il livello di spesa resta quello del ...

Geox - nel 2017 migliora la Redditività. Fatturato stabile : Geox chiude il 2017 con un Fatturato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. I ricavi risultano pari a 884,5 milioni di euro , -1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti, con la ...

Redditi - mille euro in più per le famiglie : le previsioni del ministero dell'Economia : Il ministero dell'Economia prevede un aumento del 5,5% del reddito disponibile pro capite, cioè il denaro di cui le famiglie dispongono per i consumi, che equivale a un incremento di oltre mille euro l'...

Ultimi ritocchi alla flat tax per famiglie e Redditi bassi : La flat tax, sistema di tassazione ad aliquota unica, avrà un periodo di gestazione di tre anni e porterà con sé altre misure fiscali, ha annunciato Silvio Berlusconi. Il cantiere del programma di Forza Italia e il dettaglio di quello della coalizione è in realtà ancora un cantiere aperto. Ma la tassa piatta inizia a prendere forma. Nei giorni scorsi l'ex viceministro all'Economia Enrico Zanetti ha diffuso delle simulazioni, rivelando ...

Thyssenkrupp - migliora la Redditività nel 2017 ma non abbastanza : Teleborsa, - Utili in crescita per Thyssenkrupp grazie al rialzo dei prezzi dell'acciaio. Il gruppo industriale e tecnologico tedesco ha chiuso il primo trimestre fiscale che va da ottobre a dicembre ...

Thyssenkrupp - migliora la Redditività nel 2017 ma non abbastanza : Utili in crescita per Thyssenkrupp grazie al rialzo dei prezzi dell'acciaio. Il gruppo industriale e tecnologico tedesco ha chiuso il primo trimestre fiscale che va da ottobre a dicembre 2017 con un ...

Banche : Visco - migliora Redditività ma inevitabile revisione modelli operativi : Roma, 10 feb, (AdnKronos) – “Sebbene ancora bassa, nei primi 9 mesi dello scorso anno la redditività delle maggiori Banche italiana è migliorata”. Lo sottolinea il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, parlando al Forex a Verona. “Il rendimento del capitale e delle riserve è stato pari al 4,4 per cento, a fronte dell’1,4 nel periodo corrispondente del 2016. Nelle attese delle Banche la profittabilità nei ...

Ocse - Italia regina della crescita dei Redditi reali delle famiglie : MILANO - Il reddito pro capite delle famiglie Italiane è cresciuto nel terzo trimestre del 2017 più che negli altri Paesi Ocse, a un passo accelerato rispetto alla dinamica del Pil. 'Tra le sette ...

Replay - Matteo Sinigaglia - : «Tornati alla Redditività - avanti tutta su prodotto e mercati» : Ma c'è un mondo complementare e coordinato fatto di felpe e magliette, camicie e capispalla, dove conquistiamo fette di mercato' tiene a precisare Sinigaglia. 'Sono molto felice che finalmente ...