Redditi 2017 | ecco i comuni più ricchi del Fvg

Redditi 2017 : ecco i comuni più ricchi : Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni dei Redditi delle persone fisiche presentate nel 2017 , e riferite all'anno precedente, , si colloca al nono posto a livello nazionale , ultima tra ...

Quanto guadagnano i politici italiani? Tutti i Redditi del 2017 : Beppe Grillo 'sestuplica' il suo reddito e in un solo anno scala la classifica dei leader 'paperoni', dichiarando un imponibile di oltre 400 mila euro nel 2017, quasi 350 mila euro in più rispetto all'anno precedente. E' Quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2017 consultabili nei siti di Camera e Senato e da lunedì prossimo anche in forma cartacea. Grillo sei volte più ricco. E poi ...

La spiegazione sta nel suo ritorno sulla scena, gli spettacoli diventano infatti per il cofondatore del Movimento 5 Stelle fonte di reddito.

Guadagni dei politici : i Redditi 2017<br>di ministri e parlamentari : Sui siti di Camera e Senato sono stati pubblicati i dati sulle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari italiani e come sempre c'è grande curiosità attorno ai Guadagni dei nostri politici. Tra i più ricchi c'è Giulio Tremonti con un reddito di 2.111.533 euro, ma in calo rispetto ai 2.540.288 euro del 2016. Un altro che ha registrato un forte calo è il senatore a vita Mario Monti, che è passato dagli 862.333 euro del 2016 a praticamente la ...

Redditi dei politici - nel 2017 quello di Grillo sale a 420mila euro. Fedeli resta la più ricca tra i ministri - in coda Lorenzin : Come nel 2016, nel governo Gentiloni la più “ricca” è la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che nel 2017 ha dichiarato 182.016 euro. Segue il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, con 166.264 euro. Il titolare dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si attesta 122.457 euro, mentre il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è a quota 107.401. E’ quello che emerge dalla documentazione pubblicata sul sito ...

Redditi 2017 - Valeria Fedeli la più ricca tra i ministri : 182.016 euro : E' il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il più ricco del governo. La più "povera" è invece la collega della Salute Beatrice Lorenzin . E' quanto emerge dalla documentazione patrimoniale ...