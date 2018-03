Recensione di USBEPOWER Fusion Mini | 3000 mAh a misura di tasca

chimerarevo

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Il mondo può essere suddiviso in due tipi di persone: coloro i quali sono talmente insaziabili di milliampere che pur di averne a iosa sarebbero disposti a trasportare power bank di qualsiasi forma, peso e dimensione ed altri che preferiscono l’ergonomia e labilità delle stesse a discapito della loro “capienza”. Con la prova dellaci rivolgiamo ovviamente alla seconda categoria, anche se laoffre nel suo catalogo online la soluzione per ambo le fazioni. Design Fiore all’occhiello del modelloè certamente l’estetica, non fine a sé stessa, ma finalizzata a garantire funzionalità e trasportabilità. La power bank si presenta come un parallelepipedo di colore nero opaco con angoli smussati a goccia racchiusi in 8 cm di altezza per 3 cm di larghezza e 1.70 cm di profondità. L’eleganza del case e la cura nei dettagli ...