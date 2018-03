Rassegna stampa economico-finanziaria del 28 marzo 2018

Milan - Rassegna stampa : Da Gattuso a Cutrone - tempo di rinnovi - Calcio : Dal canto suo, La Gazzetta dello Sport : 'Kessie infinito: in campo 60 ore Franckamente insostituibile', il sommario 'L'ivoriano a oltre 3.600 minuti stagionali e in Juve- Milan poteva essere ...

L’elezione dei presidenti di Camera e Senato nella Rassegna stampa di oggi : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali principali. Ieri si è compiuto il primo atto della nascita della XVIII legislatura con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato . Il napoletano Roberto Fico del M5S succede a Laura Boldrini alla presidenza di Montecitorio e la veneziana in quota Forza […] L'articolo L’elezione dei presidenti di Camera e Senato nella ...

Rassegna stampa economico-finanziaria del 22 marzo 2018 : Durante la successiva conferenza stampa il neo presidente ha dichiarato che procedere in modo troppo lento a ulteriori aumenti del costo del denaro potrebbe rappresentare un rischio per l'economia. ...

Rassegna stampa Corriere dello Sport 21 marzo 2018 : p>PRIMA PAGINA Corriere dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 21 marzo , del ' Corriere dello Sport ': NON MOLLA ...

Rassegna stampa economico-finanziaria del 15 marzo 2018 : Elliott: revoca per sei consiglieri Tim , Il Sole24Ore, Il quotidiano economico scrive che il fondo Elliott, forte della sua quota in Telecom Italia, avrebbe chiesto un'integrazione all'ordine del ...

Rassegna stampa 8.3. Renzi si dimette - il PD guidato da Martina. Partito spaccato su accordo con M5S : Napoletani scomparsi in Messico, spunta un mediatore dei narcos Il Messaggero Politica. Pd, Orfini: «Renzi si è dimesso». Orlando: «Il 90 per cento del Partito non vuole intesa con M5S o destra» . ...