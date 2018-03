Raggi | più poteri a Roma Capitale | con Di Maio premier priorità

Ministeri - coro di no all'ipotesi trasferimenti. Più poteri a Roma - l'idea ammalia Raggi : La strategia nazionale del M5S val bene il trasferimento dei Ministeri, per Virginia Raggi. La sindaca, a sorpresa ma non troppo, apre a Matteo Salvini. Il leader leghista in un'intervista a Il ...

Virginia Raggi plaude Matteo Salvini : "Bene le sue dichiarazioni su più poteri a Roma Capitale" : "Ho letto le dichiarazioni di Salvini che mi sembra che si concentrino molto sull'attribuire, finalmente, più poteri a Roma Capitale. E ciò è condivisibile". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le dichiarazioni del leader della Lega che in un'intervista al Messaggero sottolinea come "in un sistema federalista ma anche di tipo presidenzialistico il rafforzamento di Roma è essenziale: se i ...

Casellati è la donna italiana che ha Raggiunto la carica più alta : Roma, 24 mar. , askanews, Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia, è da oggi la donna italiana ad aver raggiunto la carica più elevata nella storia della Repubblica. Da ...

Finocchiaro : chi oltRaggia memoria Moro e scorta mai più forte democrazia : Roma – Finocchiaro: abbraccio famiglie sottoposte ad ignobili gesti Roma – Di seguito le parole di Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento,... L'articolo Finocchiaro: chi oltraggia memoria Moro e scorta mai più forte democrazia proviene da Roma Daily News.

Serie A ai Raggi X : Inter maratoneta; Juve più punti - ma corre meno del Napoli. Il nuovo Bonucci? Cordaz! : Tutti i numeri del campionato: l'Inter è la squadra che corre di più, nella Lazio ci sono i re degli assist, il Napoli non ha eguali nella classifica dei passaggi vincenti. E attenzione alle ...

Addio fede nuziale : la nuova moda. Ma che dolore… Preparatevi a restare senza parole : la tendenza sta conquistando sempre più sposini. Che coRaggio! : Nell’organizzare il matrimonio, tra i tanti pensieri dei futuri sposi c’è anche la scelta delle fedi nuziali. Una scelta più che importante perché, si presuppone, sarà per sempre. C’è chi la preferisce classica, in oro giallo, chi punta sull’oro bianco o il platino; chi fa incidere all’interno la data delle nozze e chi il nome dell’altra metà. A ognuno la sua. Il significato, tanto, non cambia: ...

“Addio - ha vissuto e lottato con coRaggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli italiani col fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso ai Raggi X. La classica più lunga del mondo. Cipressa e Poggio per fare selezione - arrivo in via Roma : Sabato si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la prima classica Monumento della stagione. Con i suoi 291 chilometri, è la classica più lunga del panorama internazionale, uno sforzo di oltre sette ore che conduce il gruppo dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure. Dal punto di vista altimetrico, la corsa è facile, adatta ai velocisti ma anche aperta a diverse soluzioni, basti pensare alla vittoria di Michal Kwiatkowski ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : le parole degli azzurri dopo il trionfo. Windisch : “Il biathlon italiano ha Raggiunto il punto più alto” : Un trionfo straordinario, il primo nella storia della specialità: la staffetta mista azzurra è andata a vincere in Coppa del Mondo a Kontiolahti nel pomeriggio italiano. Andiamo a vedere leggere le parole dei protagonisti nel post gara alla FISI: c’è tanta esaltazione, com’è giusto che sia dopo un’impresa simile. Lukas Hofer: “Sono riuscito a fare una bella gara e quando sono uscito dal poligono in piedi mi sono detto: ...

Lecce - una vittoria che non incoRaggia : ma la sorpresa più bella è sugli spalti : Il Lecce vince a Siracusa il match di Serie C, contro l'Akragas. I giallorossi riescono a passare con il risultato di 2-0, anche se la loro prestazione non convince proprio nessuno. La squadra salentina non solo ha creato pochissime occasioni da rete, ma ha anche sofferto gli attacchi di un modestissimo avversario, come quello agrigentino. Al 76' la squadra di mister Di Napoli ha anche colpito la traversa facendo tremare gli oltre 150 tifosi ...

Salvini : 'Da lunedì governo io - fare figli più importante di Pil e spread. La Raggi a Roma è una sòla' : L'intervista esclusiva di Matteo Salvini a Leggo : 'Da lunedì governo io. Ecco cosa farò. A Roma sbagliai a dire di votare la Raggi: è stata una 'sòla''. LEGGI ANCHE ---> 'Vinci Salvini', l'ex di ...

Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che dal 2024 nel centro di Roma sarà vietata la circolazione delle automobili diesel. L’annuncio è stato fatto a Città del Messico, durante l’intervento di Raggi alla seconda conferenza annuale Women4Climate, a cui partecipano The post Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel appeared first on Il Post.