Ragazza di 25 anni muore di morbillo in ospedale a Catania : Una Ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano 'La Sicilia'.

Catania - Ragazza di 25 anni muore di morbillo. La mamma : “Me l’hanno ammazzata” : Maria Concetta Messina è morta all'ospedale Garibaldi di Catania di morbillo. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: "C'è stata negligenza. Come è possibile che si sia aggravata in così breve tempo?". È il secondo caso di decesso di un paziente adulto per questa patologia dall'inizio dell'anno nella città siciliana.Continua a leggere

Desio - pedina e molesta una Ragazza di 19 anni : lei chiama il 112 e gli impedisce di scappare - arrestato 28enne : L'aggressione in stazione. Le minacce dell'uomo ascoltate in diretta dal numero unico per le emergenze. L'uomo ha cercato di strappare la borsa alla giovane e...

Ragazza di 19 anni palpeggiata in stazione - dopo una lite lui minaccia di tagliarsi le vene : Violenza sessuale in stazione a Desio. Vittima delle molestie ina Ragazza di 19 anni, inseguita e palpeggiata da un 28enne tunisino ora in stato di fermo. Tutto è iniziato intorno alle 19.30...

Bergamo : violenta per anni la nipote - arrestato dopo la denuncia della Ragazza : La svolta dopo le confidenze della vittima, oggi quindicenne, a un'insegnante: le violenze tra il 2012 e il 2016

BRINDISI - ABUSI SU Ragazza DI 13 ANNI/ Oria - arrestato presidente associazione sportiva 48enne : BRINDISI, ABUSI su RAGAZZA di 13 ANNI ad Oria: in manette è finito il presidente di un'associazione sportiva frequentata dalla vittima. L'uomo, 48 ANNI, poteva reiterare il reato.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Siracusa - uccisa a coltellate una Ragazza di 20 anni : il corpo ritrovato in un pozzo : La vittima è mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

Uccisa a coltellate una Ragazza di 20 anni : il corpo ritrovato in un pozzo : La vittima è mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

“Eravamo a letto insieme - poi…”. Un gioco erotico finito in tragedia : a soli 20 anni - una Ragazza è morta così - tra le braccia di uno sconosciuto - tradita dalla passione. L’assurda dinamica : Si erano conosciuti, piaciuti, trovati reciprocamente attraenti. Al punto di decidere, nonostante sapessero poco o nulla l’uno dell’altra, di trascorrere insieme una serata, bevendo e poi finendo a letto. Ma quella passione scoppiata all’improvviso, che potrebbe far pensare a una semplice storia d’amore consumato in fretta e furia, è terminata in tragedia, con un uomo finito in manette e una ragazza che ha perso la ...

Il cinema ha bisogno di Agnès Varda - incorreggibile Ragazza di 90 anni : La regista più giovane attualmente in circolazione è Agnès Varda, 90 anni il 30 maggio prossimo, tra i fondatori della Nuovelle Vague , 'sono la nonna del movimento', dice, , un Oscar alla carriera ...

Milano - armato rapina coppia in un’auto e poi violenta la Ragazza di 19 anni : La giovane ha 19 anni, era in auto con il fidanzato 22enne. Sono stati anche picchiati e derubati. Nella stessa strada nel 2005 ci fu uno stupro di gruppo

Milano - armato rapina coppia in un’auto e poi violentano la Ragazza di 19 anni : La giovane ha 19 anni, era in auto con il fidanzato 22enne. Sono stati anche picchiati e derubati. Nella stessa strada nel 2005 ci fu uno stupro di gruppo

Coppia aggredita a Milano : stuprata la Ragazza di 19 anni : I carabinieri della compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un uomo 'sudamericano' che, nella tarda serata di lunedì 12 marzo ha aggredito ...

Giorgia Gallo Ragazza di vent'anni muore in un incidente stradale : Una ragazza di vent'anni, Giorgia Gallo, residente a Candelo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in serata lungo la strada provinciale 115, a San Germano Vercellese. La giovane stava ...