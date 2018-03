R Kelly addestrava 14enni come animaletti sessuali La confessione dell' ex

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Il cantante R., pseudonimo di Robert Sylvestere noto in Italia per la hit I Believe I Can Fly, è al centro di nuove accuse. Il nuovo scandalo segue quelloa scorsa estate, secondo cui il rapper aveva creato all'internoe sue case di Chicago e Atlanta degli harem con aspiranti artiste costrette a sottomettersi a lui in maniera totale.Ora il cantante 51enne è stato accusato di aver trattatoe minorenni (si parla addirittura di quattordicenni)giocattoli. A sostenerlo è un'ex fidanzata di R.: tale Kitti Jones che, in un documentario BBC intitolato R.: Sex, Girls and Videotapes, ha parlato di orge, "prigioni" e ha confessato di aver conosciuto una ragazza che sosteneva di intrattenere rapporti particolari con l'artista fin da quando aveva 14 anni."Notai che era vestitame e che aveva i miei stessi ...