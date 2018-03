Quelle donne competenti Non quote ma merito

ilgiornale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Esistono diversi modi di essere donna, anche in politica. Quando la neopresidente del Senato Elisabetta Casellati rifiuta l'appellativo in -essa, ricorda il caso di Oriana Fallaci che pretendeva di essere chiamata "scrittore". Perché lefanno la differenza con le azioni concrete, non per un fatto di desinenze politicamente corrette. Se certi ruoli, tradizionalmente appannaggio degli uomini, non sono declinati al maschile, nessuno dubiterà per questo che tu sia donna. L'insistenza sulla correttezza di genere è oppio dei popoli, vuota retorica, puro formalismo: chiamateci "sindache" e "ministre", la lingua italiana si ribella ma la coscienza è salva. Un paio di anni or sono, al cospetto di una sbigottita Laura Boldrini, Giorgio Napolitano sbottò contro "la trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di ministra o nell'abominevole appellativo ...