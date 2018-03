Quella volta che Alaba era ' Casi' dell' Inter

Fabrizio Frizzi - l'amico Max Biaggi : 'Il mio fratellone. Quella volta che lo volevano beccare con l'amante' : Dipendeva dal mio carattere, ma anche dal mio lavoro: il mio sport mi spingeva a reazioni immediate, a lottare, anche ad arrabbiarmi. Infatti lui me lo diceva spesso: Dovrei imparare da te, ...

Frizzi - Enrico Brignano alla camera ardente : "Quella volta in cui andò contro l'azienda" : 'Era come un parente per tutti noi' . Così Enrico Brignano ha ricordato l'amico e collega Fabrizio Frizzi. 'È sempre stato a disposizione dell'azienda' , ha affermato , guarda il video , . Il comico ...

Fabrizio Frizzi - Caterina Balivo non trattiene il dolore : 'Quella volta che nel 1999 Fabrizio...' / Guarda : Era davvero provata, ieri, Caterina Balivo alla Vita in diretta quando ricordava Fabrizio Frizzi . La conduttrice non è andata in onda con Detto fatto per il troppo dolore. 'Era un campione', ha detto ...

Quella volta che donò il midollo osseo a Valeria Favorito salvandole la vita : Quella volta che donò il midollo osseo a Valeria Favorito salvandole la vita Era il 2000 e la ragazza aveva 11 anni e un urgente bisogno di trapianto… Continua a leggere

Quella volta in cui Fabrizio Frizzi donò il midollo osseo - salvando la vita alla sua "sorellina" : La generosità è un valore che molti riconoscevano a Fabrizio Frizzi e un episodio più di altri è in grado di testimoniarla: Quella volta in cui donò il midollo osseo a una ragazza di 11 anni affetta da leucemia, salvandole la vita.Era il 2000. Frizzi conduceva il programma "Per tutta la vita", ma un sabato mancò la conduzione. "Fabrizio non c'è, ha fatto una cosa molto importante per qualcuno", si ...

Marisa Laurito : "Quella volta in cui mi dissero di usare un vibratore" (video) : Marisa Laurito, nome storico dello spettacolo, è stata ospite a Verissimo. Alla conduttrice Silvia Toffanin, l'attrice racconta curiosità e retroscena che riguardano i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Dal teatro di alto livello al cinema di Felliniano, fino al successo in televisione, grazie a Renzo Arbore che le ha dato man forte.C'è un aneddoto esilarante che nessuno o pochi sanno e che riguarda la sua famigerata R moscia, quello ...

NBA - buon compleanno Belinelli : fanno 32 - come Quella volta contro i Knicks : Festeggiare negli USA non deve fargli effetto più di tanto, anche perché l'ultimo compleanno vissuto da questa parte dell'Atlantico risale a oltre un decennio fa. Marco Belinelli si gode i suoi 32 ...

Quella volta che la Leosini inchiodò Fabio Volo : "Hai assassinato la cultura italiana..." : "Il protagonista della storia di questa sera si è macchiato di un crimine orrendo, di un crimine efferato, trincerandosi dietro l'immagine del ragazzo della porta accanto. Quest'uomo ha assassinato la cultura di un intero Paese.Buonasera Dottor Volo..." Questo l'incipit di una 'inedita' puntata di Storie Maledette che vede Franca Leosini 'inchiodare' alle sue colpe lo scrittore e maître à penser Fabio Volo: una delle pagine più belle ...

Scamarcio picchiato e risarcito : la vicenda non tutti se la ricordano - ma fu grave. L’attore si trovava nella sua amata Puglia il giorno del fattaccio. Il motivo della scazzottata? Come andarono le cose Quella sera e la svolta di questi ultimi giorni : Bello, ricco, desiderato da tutte, famoso e, diciamolo, anche molto bravo. Stiamo parlando di Riccardo Scamarcio, protagonista di un episodio da cinema ma che stavolta con il suo mestiere ha ben poco a che fare. La storia si sta trascinando da ormai tre anni. Ecco, dopo tre anni l’attore pugliese ha avuto giustizia: Riccardo Scamarcio sarà risarcito – secondo fonti della difesa – per essere stato picchiato durante un ...

Monica Vitti/ La nipote di Michelangelo Antonioni : “Quella volta che andò nel panico...” (La Vita in Diretta) : Monica Vitti, l'omaggio de La Vita in Diretta. La nipote di Michelangelo Antonioni: “Quella volta che andò nel panico...”. Le ultime notizie sull'attrice, a cui è stata dedicata una mostra(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Laura Pausini : 'Ecco perché Marco se n'è andato. Quella volta in concerto a Londra...' : Laura Pausini festeggia 25 anni di carriera e, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , rivela una serie di aneddoti che non si limitano di certo all'ambito musicale. La cantante faentina ha ...

Quella volta che Hawking bevve una birra con Homer (e tutti gli altri cameo dell'astrofisico nei film) : La grandezza di Stephen Hawking, morto a 76 anni, sta nell'essere entrato a pieno nella cultura popolare. E questo grazie, anche ma non solo, al suo spiccato senso dell'umorismo, alla voglia di comunicare e tradurre per tutti i misteri dell'astrofisica.Celebri i suoi cameo in alcune produzioni cinemetografiche. Come quando giocò a poker con i fisici in una puntata della serie tv di Star Trek.A Hawking è dedicata, invece, l'episodio ...

Isola - arriva Valeria Marini : subito sputtanata. 'Quella volta che tu...' : la vip che la inchioda : Valeria Marini sbarcherà in Honduras fingendo di essere una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi. La cosa non fa molto piacere a Francesca Cipriani . Forse perché è stata fidanzata con l'ex marito ...