Quattro interventi su Samsung Galaxy S8 con aggiornamento di marzo da oggi in Italia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Viene segnalata proprio in questi minuti la distribuzione dell'diper coloro che sono in possesso di unS8, in particolare la versione no brand che è in distribuzione in. Nel momento in cui il nostro articolo va online non si registra ancora la presenza dell'apposito link al download, ma a quanto pare la situazione si sta sbloccando per chi è alla ricerca della disponibilità via OTA del pacchetto software.Si tratta a conti fatti della medesima patch di cui vi ho parlato pochi giorni fa sulle pagine di OptiMagazine e che, sostanzialmente, si limita a portare con sénovità per questa particolare versione delS8. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino la natura dell'XXU1CRC7, evidentemente giunto ine nel resto d'Europa in leggero ritardo rispetto alle attese e alle abitudini del produttore ...