Quanto inquina l’esplorazione spaziale? : Misurare l’impatto ambientale delle missioni spaziali ed elaborare strategie per ridurlo il più possibile: è questo l’obiettivo di Clean Space initiative, il progetto dell’Esa per missioni più green. Entrare in modalità eco-friendly per esplorare lo Spazio implica sviluppare, a Terra, impiegare nuovi materiali per la costruzione delle sonde, nuovi sistemi di alimentazione, nuove tecnologie, nuovi piani per limitare al minimo la produzione di ...

Ambiente : l’Italia tra i Paesi più inquinanti per Quanto riguarda il trasporto marittimo : Un nuovo ranking stilato dall’organizzazione Transport & Environment, che descrive le diverse posizioni dei Paesi dell’UE in vista della riunione sul trasporto marittimo e sul clima, organizzata dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per questo aprile, classifica l’Italia al 22° posto su 24, con -4 punti (quindi in negativo) in termini di ambizione climatica. Secondo il ranking, le ambizioni europee per ripulire il settore ...

Un naso artificiale ci dirà Quanto è inquinata l'aria delle nostre case : Monossido di carbonio, composti organici volatili, folmaldeide. Gli agenti inquinanti non aleggiano soltanto nelle strade, all’aperto, e non provengono solamente da auto o industrie: i pericoli arrivano anche dalle case in cui viviamo. “Diversi studi dimostrano che l’inquinamento indoor è maggiore di quello outdoor”, spiega Ciro Formisano, co-fondatore di Airgloss, una start up nata all’interno ...

Saponi e vernici inquinano l’aria Quanto le auto : Secondo un team di ricercatori dell’università del Colorado di Boulder, guidati da Brian McDonald, Saponi e vernici contengono petrolio e di conseguenza inquinano l’aria quanto le auto, in quanto producono la stessa quantità di emissioni. I ricercatori hanno studiato l’impatto di tali emissioni, valutando le statistiche di industrie e agenzie regolatorie, raccogliendo dati atmosferici e analizzando l’aria di ambienti ...

Auto elettriche e energie rinnovabili - Quanto inquinamento ci evitano davvero : In media in Italia dai veicoli privati vengono emessi 110 grammi per chilometro per un totale di 55 milioni di tonnellate di CO2 nel 2016. Le emissioni (in questo caso calcolate a valle degli scappamenti, escludendo cioè il ciclo che porta fino alla pompa del carburante) variano da regione a regione, con punte massime in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e minime in Sicilia e Campania. Siamo la terza nazione europea in ordine di inquinamento ...

I microonde inquinano Quanto le automobili : (foto: Getty Images) L’avreste mai detto? Il vostro forno a microonde non è innocuo come sembra, almeno per l’ambiente. A dirlo sono i ricercatori dell’Università di Manchester che hanno stimato l’impatto ambientale dei forni a microonde in Europa “dalla culla alla tomba”. Tenendo conto dell’intero ciclo di vita (quindi produzione, uso e smaltimento dei rifiuti), sembra che i microonde generino 7,7 milioni di ...