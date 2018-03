Quando si dice furba come una volpe | questo ragazzo vuole filmarla ma lei non gradisce E

“E ora…”. Tremenda gaffe al Tg5 della sera. La giornalista - con estrema naturalezza - lo dice salutando il pubblico e tutti ammutoliscono. Vi siete accorti di quel che è successo Quando il telegiornale stava per finire? Ehm : Il bello della diretta è che possono accadere cose “particolari” e non si può tornare indietro. Martedì 27 marzo è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, puntata che è stata dedicata a Fabrizio Frizzi provocando la commozione generale, specialmente quella di Mara Venier, grande amica di Frizzi che è scoppiata in un pianto a dirotto quando è stato nominato il collega. Frizzi è morto a 60 anni appena compiuti all’ospedale ...

Quando Casellati diceva : “Mubarak parlò a Berlusconi di Ruby presentandola come sua nipote” : In un video del 2011 della trasmissione Otto e Mezzo, l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parlava di Silvio Berlusconi e del caso Ruby: "Quando Berlusconi incontrò Mubarak, pare sia venuto fuori da alcune testimonianze che il presidente egiziano aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale".Continua a leggere

Lega e M5S si avvicinano - Grillo : 'Salvini? Quando dice una cosa la mantiene' : Si continuano ad avvicinare Lega e Movimento 5 stelle in vista di un possibile accordo di governo. L'ultima apertura è stata del fondatore pentastellato Beppe Grillo che ha espresso parole di elogio ...

Casellati - Quando a Otto e Mezzo diceva : “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della nipote in un incontro ufficiale” : Nella puntata di Otto e Mezzo dell’11 aprile 2011, l’allora sOttosegretaria alla Giustizia Maria Elisabetta Casellati, oggi Presidente del Senato, affermò che il Presidente egiziano Mubarak, durante un incontro ufficiale, menzionò la ‘nipote’ Ruby all’allora premier italiano Silvio Berlusconi. L'articolo Casellati, quando a Otto e Mezzo diceva: “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della nipote in un incontro ...

Grillo : “Salvini? È uno di cui ci si può fidare. Quando dice una cosa - la mantiene” : Beppe Grillo benedice l'ipotetica alleanza M5S-Lega: "Salvini è uno che Quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara", ha dichiarato il comico rispondendo alle domande dei cronisti, facendo trasparire una sorta di giudizio positivo sul leader del Carroccio.Continua a leggere

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - Quando dice una cosa la mantiene» Video : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - Quando dice una cosa la mantiene» : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Beppe Grillo : 'Salvini? Quando dice una cosa la mantiene' : "Salvini è uno che Quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara". Lo ha detto a Roma Beppe Grillo sottolineando che "sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dare l'...

La strana coppia. Quando Fico diceva che "Mai un asse con Salvini" e la Casellati difendeva Ruby e le Olgettine : "Un asse con Salvini? Può trovare accordi solo con i condannati in via definitiva. Noi siamo lontanissimi dal suo un becero populismo". Se si è avuto un bravo maestro di giornalismo, si sa perfettamente che un articolo non si inizia mai con una citazione. Soprattutto se lunga. Ma quella che Roberto Fico ha regalato a Repubblica il 2 settembre del 2015 apre d'emblée lo squarcio su come le convulsioni che hanno portato ...

Il nonno ucciso a Vighizzolo al giudice. «Quando litighiamo mi chiudo a chiave in camera» : Venerdì scorso poi, il nome di Luca Volpe è tornato prepotentemente alla ribalta della cronaca per il drammatico epilogo del rapporto teso con il nonno. La lite l'ennesima in casa con il 78enne. Nell'...

Quando Travaglio diceva : "M5S e Lega? Impossibile" : 'Un'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle? La ritengo del tutto impossibile'. Era il 4 maggio del 2017 e si sapeva solo che alla fine della legislatura mancava un anno e che entro la primavera del ...

F1 - Hamilton : 'Rinnovo? Quando sarà tutto pronto - non Quando dice la gente' : Sono giorno in cui l'argomento "rinnovo" sale sempre più a galla per Lewis Hamilton: il quattro volte campione del mondo , infatti, aveva più di una volta detto di essere 'molto rilassato' riguardo ai negoziati per rinnovare il suo contratto con Mercedes. Ma il tempo sembra essere sempre più tiranno e tanti sono i ...

Dalla guerra di insulti alla svolta. Quando Trump diceva a Kim : "Mio pulsante nucleare è pù grosso" : Quella tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un e' stata sempre una 'relazione pericolosa', una guerra nucleare all'ultimo insulto, prima dello storico faccia a faccia previsto entro maggio

Cristiana Capotondi : 'Quando una donna dice di no - è no' - : Un film sulle molestie sessuali. Molestie sul posto di lavoro. Nome di donna di Marco Tullio Giordana potrebbe sembrare ispirato dai fatti di cronaca hollywodiani , e non solo, , ma è stato concepito dal regista e dalla sceneggiatrice Cristiana Mainardi qualche anno fa. Nina è una ragazza madre. Assunta in un centro per anziani come donna ...