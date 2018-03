Quando esce la GoPro 7?

Quando l’inverno gioca brutti scherzi : il gatto punta il pesce rosso nel laghetto e il risultato è esilarante : Il padrone filma il proprio gatto mentre cerca di catturare dei pesciolini rossi sotto la superficie ghiacciata di un piccolo laghetto ad Annapolis, in Maryland. Il felino ha puntato un pesciolino e imperterrito cerca di afferrarlo slittando in modo comico sulla lastra ghiacciata. Dopo diversi tentativi andati a vuoto il gatto si arrenderà sfinito L'articolo Quando l’inverno gioca brutti scherzi: il gatto punta il pesce rosso nel laghetto ...

Grave errore Fortnite posticipa la patch 3.3 di oggi 14 marzo : Quando esce? : Ci sono nuovi problemi per Fortnite, il gioco di Epic Games non riesce proprio ad avere una tregua. Questa volta un errore critico ha costretto gli sviluppatori a posticipare il lancio della versione 3.3 del nuovo aggiornamento di Fortnite previsto per oggi 14 marzo. Per adesso è stato confermato solo il suo posticipo, ma non è stata ancora annunciata una nuova data di rilascio. I fan del gioco non dovrebbero aspettare a lungo per il lancio, ma ...

Quando esce la PlayStation 5 : L'azienda giapponese ha già lanciato sul mercato un visore VR dedicato esclusivamente al mondo dei videogame, ma con l'arrivo della PS5 potrebbe presentare una seconda versione senza fili. La realtà ...

The Librarians 4 : Quando esce - trama e cast : Al via su Paramount Channel la quarta stagione di The Librarians, la serie televisiva di genere commedia – fantastico con protagonista Rebecca Romijn Tutti gli appassionati di The Librarians possono tirare un sospiro di sollievo. Sono finalmente arrivati in Italia gli episodi della quarta stagione della serie trasmessa in esclusiva assoluta su Paramount Channel, canale 27 del digitale terrestre. The Librarians 4 stagione: anticipazioni Da ...

Nuova modalità a tempo per Fortnite - Team of 20 : Quando esce e come funziona : Fortnite continua la sua scalata al successo, praticamente è stato dichiarato il gioco più guardato su Twitch. Nel frattempo Epic Games ha annunciato che da domani 8 marzo sarà disponibile una Nuova modalità a tempo chiamata Team of 20. Quali sono le regole? Si potranno fare cinque squadre di 20 giocatori che si potranno scontrare tra loro in una serie di nuove sfide, anche se non si sa nulla per ora sulla natura di queste. Fortnite ...

GTA 6 Prime Informazioni : Quando Esce? : Trapelano in rete le Prime Informazioni su GTA 6. Data uscita GTA 6? Quando Esce? Dove sarà ambientato? Ecco tutte le Informazioni che abbiamo a disposizione fino ad oggi sull’attesissimo GTA 6 GTA 6 sarà ambientato a Miami e in Sud America? Uscirà nel 2022? Una nuova, clamorosa indiscrezione sul prossimo capitolo! Grandi notizie arrivano sul web per […]

Mary Poppins Returns - Il teaser trailer di Mary Poppins 2 VIDEO - Trama e Quando esce il film : La Trama di Mary Poppins Returns Di cosa parlerà Mary Poppins 2? La Trama dovrebbe prendere il via dal ritorno della tata più famosa del mondo, come si vede dal VIDEO trailer. Mary Poppins tornerà ad ...

Spazio Bimbi : Hikikomori : Quando l'adolescente chiude il suo mondo in una stanza : Andando avanti nel tempo, il ragazzo cercherà in modo sempre maggiore di evitare il contatto con il mondo esterno, famiglia compresa, rifugiandosi in un mondo parallelo fatto di videogiochi e in cui ...

Di che cosa si parla Quando si dice 'adolescente' : Le prove suggeriscono con forza che in molte parti del mondo questo cambiamento è almeno in parte dovuto all'aumento dei bambini sovrappeso e obesi, dice Biro. Roy Morsch/AGF Vari meccanismi ...

"Cara prof - ecco cosa vuol dire crescere senza un padre - morto da carabiniere Quando avevo 6 mesi" : "Buonasera prof, mi chiamo Michele, non le nascondo che sono un po' arrabbiato con lei". Comincia così la lunga lettera che un bambino ha scritto all'insegnante di Torino, sospesa per aver augurato la morte a un carabiniere. In un lungo post pubblicato dai Carabinieri, Michele Fezzuoglio racconta di quando,a soli sei mesi, il padre Donato, carabiniere Scelto, fu ucciso nel tentativo di sventare una rapina."Mi stringa forte la mano, ci ...

“Sapevo che sarebbe successo”. Da 16 anni un brufolo spaventoso sulla spalla. Non lo ha mai schiacciato ed è diventato di dimensioni bibliche. Quando finalmente decide di liberarsene - ecco cosa esce fuori. Preparatevi - è una cosa disgustosa (da evitare se siete sensibili) : Certe cose sono ripugnanti, eppure la gente le guarda con soddisfazione. Siamo tutti un po’ masochisti, bisogna ammetterlo. Se così non fosse non ci sarebbe motivo di guardare roba da voltastomaco tipo i video che mostrano cose tipo lo “strizzamento” di un brufolo antico. E invece certe cose, pur facendoci orrore, ci provocano una certa soddisfazione. Forse perché riguardano brufoli che non sono posizionati sul nostro corpo ma altrove. Per ...

‘The Ring’ a casa vostra : Samara Morgan esce dal televisore per davvero. Quando la realtà aumentata fa paura : Nell’horror “The Ring”, chi guardava il contenuto di una videocassetta veniva perseguitato dallo spirito inquieto di una bambina. In una delle scene più famose, Samara Morgan si materializza uscendo dal monitor della tv. Un bello spavento, ma nulla più. Era il 2002. A distanza di 16 anni lo sviluppatore Abhishek Singh è andato oltre. E così Samara. Grazie all’ausilio di Unity, programma di sviluppo per la realtà aumenta, la bambina può ...

“Ho cambiato tutto…”. La trasformazione estrema di Serena Grandi. Durante la puntata di Domenica Live - l’attrice entra in sala operatoria e - dopo 7 ore - Quando esce - è completamente nuova. Barbara D’Urso - in esclusiva - documenta tutto. Naturalmente non mancano le critiche (feroci) : “Barbara tu per noi donne di spettacolo sei un esempio eclatante e noi dobbiamo guardare la tua energia e il modo in cui prendi questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso”, con queste parole Serena Grandi, 60 anni il prossimo 23 marzo, ha salutato Barbara D’Urso prima di entrare in sala operatoria. Esatto, la Grandi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha documentato tutto in ...

Ritardo per l’aggiornamento 2.5.0 di Fortnite - Quando esce e cosa contiene : Il nuovo aggiornamento di Fortnite doveva uscire oggi 14 febbraio. Gli utenti praticamente hanno atteso tutto il giorno ma purtroppo non sono stati accontentati. Ora Epic Games ha fatto sapere a tutti che l'update V2.5.0 uscirà il giorno 15 febbraio. Aggiunge le skin di San Valentino e la balestra, oltre una nuova quest basata su una storia d'amore, lo avevamo detto anche la scorsa settimana. Non uscirà durante la Festa di San Valentino se ci ...