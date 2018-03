huffingtonpost

: Grillo come Di Maio: «Salvini? Credibile, quando dice una cosa la mantiene» - Corriere : Grillo come Di Maio: «Salvini? Credibile, quando dice una cosa la mantiene» - fattoquotidiano : Il Movimento 5 stelle ha il primo presidente della Camera della sua storia politica. Quando ancora la lettura… - M_Siniscalchi : RT @HuffPostItalia: Quando Di Maio fu eletto vicepresidente della Camera con i voti del Pd -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ma quanto sono importanti gli uffici di presidenza delle Camere? Nelle ore febbrili delle trattative con i capigruppo 5 stelle Grillo e Toninelli che chiedono il voto Pd sui questori in cambio dell'offerta di due vicepresidenze ai dem, può essere utile tornare a 5 anni fa, e ricostruire come da una vicepresidenza, al di là dei consueti giochi di posizione nel parlamento, può nascere anche una rilevante carriera politica.Erano i giorni tumultuosi del marzo 2013, i grillini in Parlamento ancora "scatola di tonno" erano il fenomeno del momento, e l'allora ventiseienne Luigi Diiniziò a essere "preso d'assalto" - parole sue - per essere stato nominato il più giovanestoriaRepubblica. Una partenza che, col senno di poi, - "sarò garante" di tutti i deputati - rivelerà tutte le doti del politico di Palazzo piuttosto che di Movimento, ...