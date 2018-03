Pupo | una voce fuori dal coro | quanti bocconi amari ha ingoiato Frizzi

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Enzo Ghinazzi, in arte #, in questa tristissima occasione in cui #fabrizioci ha lasciati per sempre VIDEO, rimane sbigottito davanti ad alcune persone che fanno parte dello staff dirigente della Rai, che oggi lo piangono e ne applaudono pubblicamente le doti, quando in un passato, anche non molto lontano, lo hanno emarginato e fatto soffrire per la loro spietatezza.un collega molto amato da Enzone esalta l'onesta', la generosita' con cui si donava al pubblico e a tutti, indistintamente, perché Fabrizio era così, una brava persona, di quelle che nel mondo dello spettacolo e nella vita di tutti i giorni, siamo arrivati a stupirci quando le incontriamo, tanto la realta' sia costituita da ipocrisia e compromessi. Si erano frequentati parecchio loro due, e due anni fa in questo periodo si trovavano insieme alle cascate del Niagara. Sono stati colleghi ...