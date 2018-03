Pupo su Frizzi | ' Fabrizio ha fatto tutto per la Rai | ma l' azienda non gli ha restituito

Pupo - una voce fuori dal coro : quanti bocconi amari ha ingoiato Frizzi Video : Enzo Ghinazzi, in arte #Pupo, in questa tristissima occasione in cui #fabrizio Frizzi ci ha lasciati per sempre [Video], rimane sbigottito davanti ad alcune persone che fanno parte dello staff dirigente della Rai, che oggi lo piangono e ne applaudono pubblicamente le doti, quando in un passato, anche non molto lontano, lo hanno emarginato e fatto soffrire per la loro spietatezza. Frizzi un collega molto amato da Enzo Pupo ne esalta l'onesta', la ...

Fabrizio Frizzi - Pupo : “Mi dà fastidio l’ipocrisia. Se è tornato in auge non è certo grazie alla Rai ma alla generosità di Carlo Conti” : Il mondo dello spettacolo italiano si è unito come non mai per la morte di Fabrizio Frizzi. Anche Pupo, il cantante e presentatore toscano, ha lasciato un suo ricordo sui social network: “Soltanto due anni fa, eravamo insieme qua, alle cascate del Niagara. Abbiamo condiviso momenti professionali meravigliosi ed altri, privati, in cui mi raccontavi le tue sofferenze e le angosce che gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato. Non ho ...