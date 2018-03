Puigdemont in cella a Pasqua in attesa della decisione sull’estradizione

Ministero Land - Puigdemont detenuto come tutti gli altri : "È cooperativo. Sta in una cella di 9 metri quadrati" : L'ex presidente catalano Carles Puigdemont, in carcere in Germania, "relativamente alla situazione sta bene, si mostra molto cooperativo", "mangia, beve, partecipa alle attività quotidiane" e "non vuole alcuno status speciale". Lo spiega all'ANSA Oliver Breuer, portavoce del Ministero della Giustizia dello Schleswig-Holstein, a proposito delle condizioni materiali della detenzione del leader indipendentista catalano, di cui ieri il ...

Puigdemont resta in cella Una microspia nell'auto ne ha consentito l'arresto : Una microspia Gps piazzata sull'auto che permetteva di conoscere perennemente la sua posizione. Così gli 007 spagnoli hanno permesso alla polizia tedesca di fermare Carles Puigdemont, il leader separatista catalano arrestato ieri in Germania.Come racconta il Corriere, i servizi segreti spagnoli avevano pedinato l'ex presidente della Generalitat della Catalogna da Bruxelles - dove si era rifugiato a ottobre scorso - fino a Helsinki - dove era ...

Catalogna - Puigdemont resta in cella in attesa della decisione sull'estradizione : Le autorità tedesche hanno deciso di mantenerlo in carcere dopo l'interrogatorio avvenuto oggi nello Schleswig-Holstein, in Germania

Catalogna - Puigdemont arrestato in Germania e portato in cella | : L'ex presidente della Generalitat è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera con la Danimarca. Era diretto in Belgio. In attesa che si decida sull'estradizione, è ...