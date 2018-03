Promozione ricarica TIM per Pasqua | valida oggi 28 e domani 29 marzo

Gratis 10 euro con Promozione TIM Ricarica OnLine : valida oggi 20 e domani 21 febbraio : Ritorna la promozione TIM Ricarica OnLine oggi 20 e domani 21 febbraio (fino alle ore 23.59), rivolta a tutti gli utenti prepagati del gestore blu che decideranno di Ricaricare la propria SIM di un importo non inferiore ai 30 euro, dal sito ufficiale (versione desktop e mobile), Timinternet (sfruttando la connessione mobile) od attraverso l'app MyTIM. Quale sarà il premio da staccare? Un'ulteriore Ricarica omaggio, dal valore di 10 euro. Già ...

Quale Promozione Wind per San Valentino? 2 GB in regalo con Giga Ricarica entro il 14 febbraio : Non poteva di certo mancare all'appello la promozione Wind di San Valentino 2018. Dopo aver anticipato pure quella prevista per il Carnevale, ecco che per la Festa degli Innamorati di mercoledì 14 febbraio, l'operatore segue un po' le orme del suo rivale Vodafone e regala Giga di connessione in 4G ai suoi clienti, anche se non proprio a tutti (ad onor del vero). In effetti, parliamo di 2 Giga in omaggio in offerta gratuita con la promozione ...

Promozione Wind per raddoppiare la ricarica : 50% dell’importo regalato : Ogni SMS ricevuto potrebbe potenzialmente veicolare una qualche interessante Promozione Wind, quindi fate sempre bene attenzione ai messaggi in arrivo, e non snobbateli solo perché ormai completamente assorbiti da WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram. Scherzi a parte, siamo quasi convinti che quella che stiamo per illustrarvi sia una proposta promozionale che sarete felici di sposare. Parliamo dell'offerta 'Super ricarica', che il gestore ...

Novità Promozione Wind ‘Ricarica Online’ : oggi fino a 20 euro in omaggio : fino a 20 euro di ricarica omaggio con la promozione Wind 'Ricarica Online', valida fino alle 23.59 della giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio. L'operatore arancione ha deciso fosse arrivato il momento di rispolverare uno dei suoi cavalli di battaglia, offrendo a ciascuno dei suoi clienti ricaricabili l'opportunità di guadagnare del credito residuo extra, semplicemente effettuando una ricarica online, sfruttando i consueti canali del sito ...

Promozione ricarica TIM il 24 e 25 gennaio : 10 euro in regalo ai clienti in questo modo : Torna una graditissima Promozione TIM con la ricarica online che permette ai clienti di ottenere ben 10 euro di credito gratuito con pochi e semplici passaggi. L'iniziativa è valida sia oggi 24 che domani 25 gennaio, dunque si avrà tempo a disposizione per non lasciarci sfuggire l'occasione. Ma come procedere per accaparrarsi il bonus telefonico? Le modalità sono le stesse già utilizzate in passato ma meglio specificarle per chi non è avvezzo ...