Prof disabile legata a una sedia e presa a calci | shock in una scuola superiore

Alessandria - Prof disabile legata e presa a calci/ Ultime notizie - bullismo : classe sospesa per un mese : Alessandria , prof disabile legata e presa a calci . Ultime notizie , bullismo a scuola: classe sospesa per un mese . Ma i colleghi dell'insegnante insorgono: servivano pene più severe?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Saronno - non c’è Prof per accompagnare la bimba disabile : scuola annulla la gita. Preside : “Garantire sicurezza della classe” : E’ scontro tra i genitori di una bambina disabile di 13 anni e l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Saronno . A mandare su tutte le furie la mamma e il papà di Gaia (nome di fantasia) affetta dalla rarissima sindrome di “Smith Magenis” sarebbe stata la decisione della scuola di garantire in primis la sicurezza della classe revocando una gita di tre giorni in Toscana alla quale anche la ragazzina avrebbe dovuto partecipare. Un provvedimento preso ...

Alunna disabile vuole andare in gita - no dei Prof : viaggio annullato - : La trasferta a Capalbio di una classe di una scuola media di Saronno è stata cancellata perché la presenza della ragazzina, secondo gli insegnanti, avrebbe fatto "venir meno le condizioni di sicurezza"...

Disabile in gita. Prof : no per sicurezza : 15.07 Revocata una gita scolastica di una scuola media di Saronno alla quale voleva partecipare un'alunna Disabile,con disappunto della famiglia della ragazza I genitori della ragazzina, con sindrome di Smith Magenis,si erano offerti di accompagnarla,ma dagli insegnanti che dovevano accompagnare la classe è venuto il no, motivato da "ragioni di sicurezza"per l'alunna e i compagni."Stiamo organizzando una gita di un giorno, più gestibile per ...