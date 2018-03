Privacy | Facebook cambia e semplifica per garantire gli utenti

Facebook - nuovi strumenti per il controllo della Privacy : Tutte le novità partono da oggi e saranno estese a tutto il mondo, Italia compresa, nelle prossime settimane. I fatti recenti 'hanno dimostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre ...

Facebook vara nuovi strumenti per il controllo della Privacy : Tutte le novità partono da oggi e saranno estese a tutto il mondo, Italia compresa, nelle prossime settimane. I fatti recenti 'hanno dimostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre ...

Facebook rivede le regole sulla Privacy : Ecco le novità per proteggere i propri dati : Rendere chiari e visibili in un solo posto della piattaforma tutti gli strumenti per controllare la privacy, la possibilità di cancellare definitivamente post passati dalla piattaforma, velocizzare e rendere più selettivo il processo di download della propria storia sul social network. Sono le novità che Facebook mette a disposizione degli utenti, in aggiunta agli annunci di Mark Zuckerberg all'indomani del caso Cambridge ...

Festa finita in Borsa per il tech Nel mirino Facebook e Uber Privacy - tempesta regole sul Nasdaq : I guai di Facebook in tema di Privacy, ma anche i problemi di Uber con l’auto a guida autonoma: da qualche tempo a Wall Street i “Fang” impensieriscono gli investitori, che temono che nei prossimi mesi possano essere varate norme più severe, in grado di rallentare la crescita del comparto. Del resto anche Donald Trump non ha mai nascosto di non amare troppo il settore tecnologico, storicamente filo-democratico. Così il rischio di uno stop alla ...

Facebook - la Privacy è morta? Bastano le vostre foto dal parrucchiere : Quando nel 2010, Mark Zuckerberg, un simpatico giovanotto miliardario che amava andare in giro con le ciabatte anche d’inverno e che aveva rivoluzionato il mondo con l’invenzione di Facebook, dichiarò che la privacy era finita, nessuno ci fece caso. Otto anni dopo il mondo scopre che questo è accaduto veramente e fioriscono le analisi millenaristiche sul futuro (anche sul presente per la verità) della nostra privacy sul social network. Una ...

Eliminarsi da Facebook per salvaguardare la Privacy è inutile secondo AdGuard. Ecco i dati raccolti a prescindere dall’iscrizione : Protagonista della ricerca è Facebook Audience Network, ossia uno strumento in mano agli sviluppatori e incluso nel 41% delle 2556 app analizzate L'articolo Eliminarsi da Facebook per salvaguardare la privacy è inutile secondo AdGuard. Ecco i dati raccolti a prescindere dall’iscrizione proviene da TuttoAndroid.

Facebook - Zuckerberg e Privacy? Il pericolo se cancelliamo l'account Video : Che a un certo punto si potesse pagare il conto lo si pensava da tempo. Mettere la nostra vita in mano alla rete si sapeva potesse essere un rischio. Lo si era capito da quando gli account dei vip venivano violati e tutto il mondo, di punto in bianco, riusciva ad accedere a cloud che nascondevano fotografie che nessuno avrebbe voluto diventassero pubbliche. Se ne viene a conoscenza adesso che affidare dati sensibili, momenti delicati dalla ...

Facebook : Ue - social garantiscano trasparenza e Privacy : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Come cancellarsi da Facebook - o come avere il massimo della Privacy : È balzata agli onori della cronaca per aver utilizzato in maniera inappropriata i dati di 50 milioni di utenti Facebook, acquistandoli da una società di terze parti. In seguito ha mentito sulle ...

'Privacy violata - class action contro Facebook per risarcire gli utenti italiani' : Lo afferma il Codacons dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di terzi. Il cofondatore di Whatsapp: 'È ora di ...

Facebook e Privacy - i social crollano in BorsaZuckerberg ha già perso 9 miliardi di dollari : Facebook nella bufera, sotto inchiesta in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il titolo crolla ancora a Wall Street travolto dallo scandalo sull'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge anche la società di consulenza politica Cambridge Analytica

Facebook - il Garante Ue per la Privacy : 'Problema per le elezioni europee' - Nuovo crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...