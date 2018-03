Prima infanzia | ecco fino a quanto si può risparmiare online per il proprio bebè

meteoweb.eu

: @sobbonitutti @ingscostanzo @espressonline @ilariacapua Io proverei prima col Pediatra...Pensa che infanzia sto somaro... - ERTIGRE2 : @sobbonitutti @ingscostanzo @espressonline @ilariacapua Io proverei prima col Pediatra...Pensa che infanzia sto somaro... - PENSAREoltre : “Per migliorare il sistema educativo e scolastico italiano la pratica delle arti dovrebbe essere insegnata agli stu… - wiIdestease : RT @SimoneAbbafati: Lungi da me cavalcare l'onda dei sentimentalismi: voglio ricordare una persona, prima ancora che un uomo di spettacolo,… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Alla fine dello scorso anno l’ISTAT ha parlato chiaro: in otto anni in Italia sono nati 100mila neonati in meno. Un dato allarmante, che pone il nostro Paese come fanalino di coda nel panorama europeo per indice di natalità. Non pare un caso che il periodo di decrescita incessante abbia preso il via nel 2008 – il temibile anno della “crisi” – perché in fondo, si sa, avere un figlio costa. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha, infatti, stimato che la spesa media per mantenere un bambino per il primo anno di età va da un minimo di 7.100 € ad un massimo di 15.200 €1. Ma tra “bonus” e “detrazioni per i figli a carico”, l’Italia sembra essersi messa nuovamente in moto per incentivare le famiglie italiane e – con lo stesso obiettivo – si sta muovendo il canale e-commerce che offre a neogenitori o a quanti siano prossimi ad avere un bambino potenzialità di risparmio davvero ...