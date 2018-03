Premier | crisi passata | bene congiuntura

Squadra in crisi in Arrow 6 mentre Cayden e Black Siren vanno all’attacco nella midseason première (Video : Non c'è crisi che tenga quando in giro c'è un team formato da Cayden e Black Siren e questo Oliver lo sa bene ecco perché nella midseason première di Arrow 6 si rimbocca le maniche e prova a fare tutto da solo. Dopo le vacanze natalizie torniamo finalmente a vedere i nuovi episodi delle serie dell'Arrowverse ma per Oliver e i suoi niente è cambiato: Oliver, Felicity e Diggle sono ancora insieme come ai vecchi tempi mentre Curtis, Dinah e Rene ...