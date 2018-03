Povertà | quasi 900mila con sostegni al reddito | 7 su 10 al Sud

Cgia : in 18 milioni a rischio Povertà . Al Sud quasi uno su due : MILANO - Con tasse record e una spesa sociale tra le più basse d'Europa, in Italia il rischio povertà o di esclusione sociale ha raggiunto livelli di guardia molto preoccupanti. E' quanto emerge dall'...

In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a rischio Povertà nonostante l'impiego : In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a rischio povertà nonostante l'impiego Un allarme lanciato da Censis, Cgil e Confcooperative: il fenomeno colpisce anche i giovani dai 20 ai 29 anni

In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a rischio Povertà nonostante l'impiego : Una denuncia rilanciata anche da uno studio di Censis e Confcooperative, che indica in 2 milioni 700 mila i lavoratori , complessivamente, a rischio povertà . Un fenomeno che colpisce anche i giovani. ...

Quasi 6 milioni a rischio Povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...