Povertà | Rei e non solo | aiuti a 900mila persone | 7 su 10 al Sud

Povertà : a Verona 1143 accessi per reddito ReI - 71% domande da parte veronesi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assessore ai Servizi sociali, Francesca Briani che ha illustrato oggi i primi dati sull’attività svolta dal Comune, ricorda come: “la presentazione delle domande sarà possibile per tutto il 2018. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di Povertà e ri

Povertà : Saltalamacchia (Inps) - 51.106 istanze per Rei in Sicilia : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Sono 51.106 le istanze per l'accesso al Rei avanzate in Sicilia. Di queste, ne sono già state accolte 8.424 e respinte 9.982. Le altre sono in corso d’esame. A fornire i dati è stato il direttore generale dell’Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, durante il meeting 'Con

Rei - iniziano i pagamenti : ecco a chi spetta la misura contro la Povertà : L'Inps aveva già annunciato che a partire dal 27 gennaio 2018 sarebbero iniziati i pagamenti del reddito di inclusione. Il Rei o il reddito di inclusione è una misura che va a contrastare la povertà. L'Istituto di Previdenza presto pubblicherà una lista con il numero di richieste arrivate e quelle accolte. Come funziona il reddito di inclusione Il reddito di inclusione si divide in due parti. Da un lato chi fa richiesta riceverà un sussidio a ...