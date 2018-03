Povertà | Reddito di Inclusione Meno di 300 euro al mese a circa 900 000 italiani | 70%

Povertà - Boeri : “Reddito minimo? Già esiste - è il Reddito di inclusione”. 297 euro medi al mese a 900mila beneficiari : Mentre si discute sul Reddito di cittadinanza proposto dal M5s e la Lega lancia il suo Reddito di avviamento al lavoro, il presidente Inps Tito Boeri ricorda alla politica che una misura universale contro la Povertà già esiste. E’ il Reddito di inclusione (Rei) partito a gennaio: fino a 485 euro per le famiglie con più di 5 persone, un Isee non superiore a 6mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, ...

Reddito di cittadinanza e Povertà al Nord e al Sud : Mentre in rete circola la notizia inerente la popolazione del sud che sarebbe accorsa in massa a chiedere il Reddito di cittadinanza alle poste, senza che ci sia ancora né una legge né ancora un governo che la sostenga, a Genova, intanto, viene approvata una legge che punisce chi rovista nei cassonetti in cerca di cibo. Afflusso ai Caf o fake news? L'Italia è stata da poco chiamata a votare, il partito che singolarmente ha preso più voti, il ...

Bankitalia - cresce il reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze. Record storico per la Povertà : ROMA - L'economia migliora ma aumentano anche gli squilibri. Gli analisti della Banca d'Italia rilevano un aumento del 3,5% del reddito medio equivalente delle famiglie nel 2016, una buona notizia visto che ...

Povertà - parametri Italia/ Inchiesta Gabanelli : reddito di cittadinanza M5s - proposte di Renzi e Berlusconi : Povertà, i parametri in Italia: Inchiesta Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, le proposte dei partiti. reddito di cittadinanza M5s, reddito inclusione Pd e reddito dignità Berlusconi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:28:00 GMT)

Un reddito di dignità contro Povertà - mafia e fascismo : Un reddito minimo garantito. Una misura per contrastare la povertà, la diseguaglianza e la criminalità organizzata: tre 'mali' che affliggono l'Italia...

Povertà : a Verona 1143 accessi per reddito ReI - 71% domande da parte veronesi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assessore ai Servizi sociali, Francesca Briani che ha illustrato oggi i primi dati sull’attività svolta dal Comune, ricorda come: “la presentazione delle domande sarà possibile per tutto il 2018. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di Povertà e ri

Lotta alla Povertà. Al via i primi pagamenti per il reddito di inclusione : L’assegno sarà erogato per 18 mesi. E’ rinnovabile per non più di 12 mesi, ma tra la conclusione e l’inizio del Rei successivo dovranno passare almeno 6 mesi