ilfattoquotidiano

: Povertà, Boeri: “Reddito minimo? Già esiste, è il Reddito di inclusione”. 297 euro medi al mese a 900mila beneficia… - Cascavel47 : Povertà, Boeri: “Reddito minimo? Già esiste, è il Reddito di inclusione”. 297 euro medi al mese a 900mila beneficia… - erregi69 : Povertà, Boeri: “Reddito minimo? Già esiste, è il Reddito di inclusione”. 297 euro medi al mese a 900mila beneficia… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Mentre si discute suldi cittadinanza proposto dal M5s e la Lega lancia il suodi avviamento al lavoro, il presidente Inps Titoricorda alla politica che una misura universale contro lagià. E’ ildi inclusione (Rei) partito a gennaio: fino a 485per le famiglie con più di 5 persone, un Isee non superiore a 6milae un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila. “E’ ai primi passi, ancora sottofinanziato, ma c’è“, ha detto l’economista durante la presentazione dell’Osservatorio statistico sul Rei. “Tanto più da luglio prossimo, data in cui la platea dei beneficiari salirà a 2,5 milioni di persone cioè circa 700mila famiglie“. In questo modo l’Italia “sul contrasto allaha recuperato un ritardo di 70 anni rispetto ad ...