Porto Recanati | rinvenute ossa umane | appartengono a più cadaveri

Porto Recanati - ossa umane in un pozzo : forse appartengono a una 15enne scomparsa nel 2010 : Altre ossa umane e una scarpa bianca, forse appartenenti a una 15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010, sono state trovate in un pozzo, utilizzato per gettare rifiuti e coperto con terra nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata), un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga. Lo hanno scoperto gli investigatori con l'aiuto dei vigili del fuoco che scavano nella zona dopo il ritrovamento di altre ...