POLDARK | anticipazioni cast e trama della nuova fiction di Canale 5

tvsoap

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Prossimamente su5 andrà in onda lainglese, con protagonisti Eleanor Tomlinson e Aidan Turner e composta da otto episodi da 60 minuti ciascuno. L’annuncio è stato dato da Publitalia, la quale informa che per l’estate 2018 avremo il piacere di vedere lain prima serata sulla rete Mediaset. Le vicende sono ambientate in Cornovaglia verso la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, e ruoteranno intorno alla figura del Capitano Ross. L’ufficiale britannico infatti, dopo aver combattuto per tre anni nella Guerra di Indipendenza Americana, fa ritorno in patria. È il 1783 l’anno in cui la vita di Rosscambierà per sempre. Durante la sua lunga assenza sono infatti cambiate molte cose: i suoi parenti lo avevano dato ormai per morto, il padre è passato a miglior vita e di conseguenza il patrimonio è andato in ...