ilfattoquotidiano

: Pistoia, al liceo lezione sul divano. E il giardino diventa l’aula: “I ragazzi hanno… - TutteLeNotizie : Pistoia, al liceo lezione sul divano. E il giardino diventa l’aula: “I ragazzi hanno… - casapistoiait : Il liceo scientifico di Pistoia ai regionali di calcio - La Nazione - duckyfiftyeight : RT @ProfDigitale: Al Liceo Scientifico 'Amedeo di Savoia' di Pistoia, si fa lezione seduti sui divani per lasciare che gli studenti svilupp… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “state comodi”. Alscientifico “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” diquesta frase non è solo un modo di dire perché gli studenti al posto dei banchi fanno lezioni su divani e poltrone. L’idea è nata al dirigente scolastico Paolo Biagioli che sta cercando di riqualificare ogni spazio della scuola: dalle terrazze agli ex magazzini, fino alla biblioteca e al-divani è infatti solo l’ultima delle “trovate” di questo preside convinto della necessità di adattare gli spazi alle esigenze degli studenti per innovare la didattica. Addio altradizionale, ai banchi e alla cattedra. “Sono bastati cinque divani e qualche poltrona dell’Ikea per creare un ambiente più vicino ai. Basta poco per innovare ma servono ingegno e fantasia. Il mio compito è quello di facilitare l’apprendimento degli studenti”. A Biagioli questi due ingredienti non mancano. Nei ...