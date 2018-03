Pirelli e Amazon - l’alleanza dietro lo pneumatico connesso : Lo pneumatico Pirelli connesso (foto: Pirelli) Le informazioni raccolte sono degne dei piloti di Formula 1, ma per poter leggere i dati non serve conquistare la guida di una monoposto. Basta uno smartphone e un accesso internet. Pirelli connesso è lo pneumatico intelligente progettato dall’azienda della Bicocca che permette di immagazzinare informazioni utili per assicurare a chi guida divertimento e sicurezza. Con un sensore piazzato ...