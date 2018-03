Pioggia di acquisti su Hera

finanza.lastampa

: Crazy Igea: una pioggia di sconti speciali per te Oggi e domani 50% di sconto su Collagenil, Ciao Carb e Xls! Solo… - FarmaIgea : Crazy Igea: una pioggia di sconti speciali per te Oggi e domani 50% di sconto su Collagenil, Ciao Carb e Xls! Solo… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ottima performance per l' azienda multiservizi , che scambia in rialzo del 3,81%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata ...