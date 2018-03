Pibe de Oro | Amato torna in panchina

Pibe de Oro - Bagnuoli : «Vincere per uscire dalle sabbie mobili» : ROMA - Per la Pibe de Oro è arrivato il momento di non sbagliare. La squadra si prepara infatti ad affrontare due sfide decisive per la lotta salvezza. OIR e Virtus Ariccia sono già nel mirino, come ...

Pibe de Oro - Amato : «Battiamo l'Oir e la Virtus Ariccia» : ROMA - La Pibe de Oro non molla, parola di Antonio Amato. Il presidente, nonostante una stagione carica di difficoltà, vuole continuare a lottare: 'In questo momento siamo un po' una nobile decaduta ...

Lo schiaffo di Trump a Maradona : Usa negano il visto al Pibe de Oro : Diego Armando Maradona non potrà mettere piede negli Stati Uniti. Negato il visto all'ex campione del Napoli e dell'Argentina. Di fatto a pesare sul "no" degli Usa sono state alcune parole rilasciate dallo stesso Pibe de Oro durante un'intervista. In quella occasione aveva definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump come un "chirolita", un "burattino".Un offesa ...

Pibe de Oro - Stella : "Peccato per l'infortunio" : ROMA - L'ultimo weekend è costato caro alla Pibe de Oro, società che milita in Seconda Categoria. Il club capitolino sarà infatti costretto a rinunciare a Matteo Stella che ha rimediato un brutto ...