La Borsa di Milanoin rialzo. AilMib segna un +0,55% a 22.331 punti. Sul listino, spicca in particolare il tonfo di Stm (-5,32%). Tra i bancari, segno più per l'accoppiata Intesa-Unicredit, in rialzo rispettivamente dello 0,91 e dell'1,29%. Ancora sotto pressione Mps (-2,32%).(Di mercoledì 28 marzo 2018)