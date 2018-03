Piangere Mireille non basta | chi chiede riconoscimento ha doveri da

huffingtonpost

: 'Piangere Mireille non basta, bisogna agire contro l'odio che cresce'. Intervista a Noemi Di Segni, presidente Ucei - HuffPostItalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Spero di poter unire il mio piano e il mio dolore con quello di tante altre persone, non solo di religione ebraica. Sarebbe un segnale di straordinario significato, un segnale di speranza. Ma il pianto e il dolore nonno di fronte a vicende così tragiche come quella che ha avuto come vittimaKnoll. C'è bisogno di interrogarsi in quale tessuto sociale oggi viviamo e chi può nella maniera più efficace agire nelle situazione di maggiore degrado, laddove l'odio attecchisce più facilmente e ogni filo di dialogo viene reciso". A parlare, in questa intervista esclusiva concessa ad HuffPost, è Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei).Tante fiammelle brilleranno in ogni Sinagoga italiana per ricordare e onorare la donna di 85 anni,Knoll, sopravvissuta alla Shoah, barbaramente trucidata ...