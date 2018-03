Pesante bocciatura per il Samsung Galaxy S9 | processore ai livelli dell’S8

optimaitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Giunge in queste ore una vera e propriaper gli utenti che stanno valutando con grande attenzione la possibilità di acquistare unS9, soprattutto in riferimento alla variante in commercio in Europa con il chip Exynos 9810. Nonostante sulla carta i principali competitor dovrebbero essere spazzati via, a partire dal nuovo Huawei P20 presentato nella giornata di ieri a Parigi (come riportato nella giornata di ieri), i primi riscontri ottenuti su AnandTech sono tutt'altro che incoraggianti per il produttore coreano.Come riportato dalla fonte in questione, il gap tra ilExynos e lo Snapdragon 845, purtroppo non in commercio coiS9 italiani, è evidente. Più demeriti del primo che meriti del secondo, se pensiamo che il chip Exynos testato in termini di performance di sistema per quanto riguarda le attività d’ufficio (comunemente ...