Perché il lavoro annoia

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito di cittadinanza? Se aiuta lavoro - Perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito cittadinanza? Se aiuta lavoro - Perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : ... ha detto la gola profonda con i capelli rossi e l'orecchino al naso, reso famoso dal New York Times e il Guardian, i due quotidiani che insieme all'Observer sabato 17 marzo hanno rivelato al mondo ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : "L'unico Paese europeo di cui so per certo che ha lavorato con Cambridge Analytica è l'Italia". Parola di Christopher Wylie, il 'whistleblower' dello scandalo Facebook che in un’intervista concessa a Repubblica conferma quello che Agi ha scritto sin dal primo giorno dello scandalo CA. Esiste un partito italiano con cui la società di Alexander Nix e Steve Bannon ha collaborato. “Ho ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : "L'unico Paese europeo di cui so per certo che ha lavorato con Cambridge Analytica è l'Italia". Parola di Christopher Wylie, il 'whistleblower' dello scandalo Facebook che in un’intervista concessa a Repubblica conferma quello che Agi ha scritto sin dal primo giorno dello scandalo CA. Esiste un partito italiano con cui la società di Alexander Nix e Steve Bannon ha collaborato. “Ho ...

Pd - Calenda : 'Da matti dire Di Maio inadatto Perché steward. La democrazia non è colloquio di lavoro' : 'Io sono una élite, vengo da una famiglia fortunata. Quando abbiamo detto in campagna elettorale che Di Maio era inadatto a fare il presidente del...

Per lavoro scrive lettere d’amore : “Chiedo 70 euro - vi spiego Perché funziona”. Ecco la moderna Cyrano : “Ho deciso di scrivere lettere d’amore ispirandomi al film ‘Her’ di Spike Jones” Così Micol Graziano, giornalista e scrittrice romana, spiega il suo mestiere: scrivere lettere d’amore per altri. E racconta come il problema delle relazioni moderne sia proprio l’assenza di comunicazione e la difficoltà a esprimere i propri sentimenti. “Nel 2018 ha ancora senso scrivere lettere d’amore. Oggi si scrive di più rispetto al passato ma lo ...

Stephen Hawking - ecco Perché il suo lavoro è importante : Le sue teorie cosmologiche hanno aiutato a svelare i misteri dell'universo e la loro divulgazione ha affascinato il grande pubblico

Burgez - l’annuncio di lavoro fa discutere : “Perché le nostre cassiere sono tutte filippine? Le italiane il sabato hanno il moroso - il mercoledì la palestra…” : “italiane, svegliatevi! Il lavoro c’è, siete voi che non ci siete”. L’ultima trovata in fatto di annunci pubblicitari online la lancia Burgez. Il fast food milanese rimescola le carte del razzismo e del sessismo, facendo aumentare like, click, e probabilmente anche clienti, con un semplice post su Facebook. “Stiamo cercando una cassiera per Burgez (via Savona). Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi ...

La moglie partorisce - lui si suicida Perché ha perso il lavoro : Si sarebbe suicidato lanciandosi dall'ospedale dove la moglie era ricoverata in seguito al parto, avvenuto solo pochi giorni fa, dopo aver perso il lavoro. DEPRESSIONE - Potrebbe essere questa la ...

Donne e lavoro - Perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

Perché la blue card - il permesso di lavoro Ue per stranieri - non ha funzionato : Colloquio di lavoro La blue card, lo strumento messo a punto dall’Unione europea per attirare talenti e professionisti stranieri nel mondo del lavoro comunitario, non ha funzionato. Dall’avvio nel 2012 al 2016 (ultimo dato disponibile) i 25 stati Ue che partecipano al programma hanno concesso 68.580 blue card, ma 58.522 sono state emesse dalla sola Germania. Salvo Berlino, insomma, gli altri governi hanno fatto scarso ricorso al permesso di ...

Chiara Ferragni annulla tutti gli impegni di lavoro : ecco Perché : E' scomparsa dai social per qualche giorno e la sua assenza non è passata inosservata. Già perché Chiara Ferragni, una delle fashion blogger...

Amici - Giuliano Peparini : Ecco perchè non lavoro più con Maria De Filippi! : Giuliano Peparini non è più il direttore artistico del talent show Amici. L’uomo in un’intervista ha spiegato per quale motivo non lavora più con Maria De Filippi! Svelato il perchè! Amici: perchè Giuliano Peparini ha lasciato il talent show di Maria De Filippi? Maria De Filippi, autrice e conduttrice del programma “Amici”, ha annunciato recentemente che il nuovo direttore artistico ...