Per la manutenzione delle strade vicinali a uso pubblico il Comune mette 90mila euro

LIVORNO - ESPLOSIONE AL PORTO : DUE OPerAI MORTI/ Ultime notizie video : scoppio durante lavori di manutenzione : LIVORNO, ESPLOSIONE al PORTO: due MORTI. Le Ultime notizie, video: scoppio durante lavori di manutenzione. Uno dei due OPERAI è deceduto sul colpo. La zona è stata evacuata(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:15:00 GMT)

Livorno - esplode un deposito combustibili nel porto industriale. Due oPerai morti : stavano facendo manutenzione : Un’esplosione si è verificata intorno alle 14 in un serbatoio nel porto industriale di Livorno. Ci sono due operai morti e un terzo in gravi condizioni. Le vittime, secondo il Tirreno, sono dipendenti della Labromare, che è una ditta che si occupa di bonifiche ambientali. Un operaio è morto sul colpo, il collega durante il trasporto in ospedale. E’ verosimile quindi che la squadra di tecnici fosse lì per alcune operazioni di ...

Orario manutenzione Destiny 2 oggi 27 marzo : server down - addio nerf Per le armi : I veterani di Destiny 2 conosceranno fin troppo bene questa storia: un'arma si rivela estremamente efficace, con un tempo di uccisione inferiore o un vantaggio speciale che la rende davvero speciale. I fan le chiamano"Awesome Gun" e iniziano ad usarle in massa una volta scoperto la loro potenza e quando vengono rese disponibili. Molti si divertono con quste potenti armi, altri invece si lkamentano quando vengono uccisi da esse. A questo punto di ...

Sea of Thieves : il gioco sarà offline Per manutenzione domani : Lo sviluppatore di Sea of Thieves ha confermato la manutenzione in programma per la giornata di domani, nella quale i server saranno offline per una manutenzione di circa 5 ore.Il gioco, riporta Videogamer, sarà dunque offline a partire dalle 9.00 alle 14.00 GMT del 24 marzol, il che significa che in questo lasso di tempo sarà impossibile accedere al gioco, per cui conviene prendersi una pausa.Rare annuncia che altre manutenzioni sono previste, ...

Patch 1.1.4 Per Destiny 2 il 27 marzo : ban temporanei - cosa cambia e orario manutenzione : Grandi novità in arrivo per Destiny 2. Bungie infatti ha svelato che il prossimo 27 marzo sarà rilasciata la Patch 1.1.4 per che porterà al gioco una lunga serie di novità. Il nuovo aggiornamento interesserà anche Cala la Notte e le Playlist Competitive, ma soprattutto avrà il compito di risolvere vari bug e problemi tecnici che sono stati riscontrati dai giocatori nel corso delle ultime settimane. L’appuntamento per il rilascio della Patch ...

Gettate l'ancora bucanieri : i server di Sea of Thieves tra poco offline Per manutenzione : Come abbiamo già evidenziato in diverse news il lancio di Sea of Thieves si sta rivelando almeno in parte agrodolce per Microsoft. Aver fatto registrare in poco tempo 1 milione di giocatori è indubbiamente positivo ma i problemi dei server in questa manciata di giorni sono decisamente troppo evidenti per chiudere un occhio.Nella nostra guida abbiamo parlato dei vari errori dei server (proponendo anche delle possibili soluzioni) su cui i ragazzi ...

"La manutenzione dei sensi" : un sentiero di montagna Per arrivare in alto fino alla felicità : Leonardo, giornalista vedovo di mezza età che sente andare la propria vita alla deriva, non ha ancora fatto i conti con la morte dell’amata moglie Chiara. Sua figlia Nina, carattere forte e indipendente, decide di prendere in affido...

Come e quando intervenire Per la manutenzione della caldaia : Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di dover fare i conti con una caldaia che smette di

Nintendo Switch/ Oggi server down Per manutenzione programmata per la console più venduta del 2018 : Nintendo Switch, manutenzione per i server per la console che sarà la più venduta di quest'anno il 2018. Il pubblico aspetta novità sull'update della versione 5.2. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:55:00 GMT)

Trenord - il report dell’Agenzia Per la sicurezza nell’ottobre 2017 : “Non rispettata la manutenzione” : A ottobre 2017 l’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie aveva messo in guardia Trenord. Il motivo? Per la verità erano dieci. Si va dal dal mancato “rispetto delle scadenze manutentive non sistematicamente garantito”, alle “carenze nella gestione del personale, con particolare riferimento al contesto regolamentare sul carico del lavoro”, all’”analisi dei rischi ed il registro dei pericoli incompleti e non ...

Gestione auto Permette di gestire le scadenze e la manutenzione dei veicoli : Gestione auto è un'applicazione che offre la possibilità di tenere sotto controllo le scadenze relative alla manutenzione e alle tasse di uno o più veicoli. E' possibile inserire tutte le scadenze direttamente nella dashboard specificando se sono a chilometri oppure a tempo, con la possibilità di aggiungere rinnovi o tagliandi. L'articolo Gestione auto permette di gestire le scadenze e la manutenzione dei veicoli è stato pubblicato per la prima ...

Problemi Destiny 2 oggi 13 febbraio - orario manutenzione Per Giorni Scarlatti : Volete giocare a Destiny 2 oggi 13 febbraio? Potete, certo, ma non a un determinato orario, perché i Problemi Destiny 2 continuano. I server del gioco saranno in manutenzione dale ore 17:00 alle 21:00 ora italiana. Durante queste ore, e si spera non ci siano ulteriori ritardi, non si potrà giocare a Destiny 2. La manutenzione ai server serve per rilasciare l'evento Giorni Scarlatti, che tra le altre cose porterà diversi cambiamenti agli ...

Palermo : manutenzione tram e raddoppio ferroviario - arrivano stipendi Per 200 lavoratori : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Eds, pagati i 200 lavoratori Eds. Fiom “Aspettiamo risposte dal tavolo con Comune, Amat e azienda per mettere fine ai ritardi nei pagamenti”. Pagate le retribuzioni, ferme da dicembre, dei 200 lavoratori metalmeccanici di Eds Infrastrutture, impegnati nella manutenzione

Infrastrutture - Nencini - Insieme - : 14 milioni Per la manutenzione delle strade aretine : "140 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali toscane sono stati messi a disposizione dal governo con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei ...