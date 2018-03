Per gli sciami di api valgono le stesse leggi del cervello umano

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - in finanziaria misure insufficienti Per Regione in caduta libera : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Nella legge di stabilità per il 2018 c’è quello che non dovrebbe esserci e non c’è quello che dovrebbe esserci". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro. "Nonostante la promessa che non avremmo avuto una legge omnibus - sottolinea -

“Microstay” a portata di aeroporto : ecco i migliori hotel d’Europa dove poter alloggiare Per breve tempo : BYHOURS, piattaforma online che permette di prenotare pacchetti da 3, 6 o 12 ore in più di 3.000 hotel di tutto il mondo introducendo un nuovo modello pay-per-use nel settore alberghiero denominato “Microstay”, ha stilato l’elenco dei migliori hotel vicino all’aeroporto in Europa dove poter prenotare un microsoggiorno. Con la crescita esponenziale del trasporto passeggeri in Italia (175,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2017 con un ...

Niente insulti dagli spalti - solo applausi : in Friuli l’esPerimento del “Silent Match” : Una partita senza insulti all’arbitro, parolacce, indicazioni ai giocatori in campo e all’allenatore. Utopia? No, realtà, in Friuli L'articolo Niente insulti dagli spalti, solo applausi: in Friuli l’esperimento del “Silent Match” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Funerali Fabrizio Frizzi - a Roma in migliaia Per l'ultimo saluto : Funerali Fabrizio Frizzi, a Roma in migliaia per l'ultimo saluto Nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, l'addio al presentatore scomparso il 26 marzo a causa di un’emorragia cerebrale. Ieri più di 10mila persone sono andate alla camera ardente allestita nella Capitale Parole chiave: ...

Google e Oracle : altro passo della battaglia legale Per l'uso del software Java su Android : È una causa giudiziaria che dura da 8 anni. Una prima sentenza era favorevole a un "fair use" del software di Oracle su Android come previsto dalla legge federale Usa sul copyright. In appello il tribunale ha riportato la contesa al punto di partenza. La richiesta è di 9 miliardi di dollari di danni

Unieuro regala 10 euro fino all’11 aprile Per gli acquisti con PayPal : fino a mercoledì 11 aprile 2018 gli utenti PayPal che effettuano un acquisto su Unieuro con una spesa di almeno 150 euro avranno uno sconto di 10 euro L'articolo Unieuro regala 10 euro fino all’11 aprile per gli acquisti con PayPal proviene da TuttoAndroid.

Privacy : Facebook cambia e semplifica Per garantire gli utenti : Un post dei due vicepresidenti della società inizia a mettere in pratica quanto annunciato da Mark Zuckerberg, sarà possibile una gestione più semplice e immediata dei dati personali

Venezia : linea dura questore Per sicurezza negli stati - daspo a carico tifosi mestrini : Il questore di Venezia Vito gagliardi oggi ha emesso 2 D.A.SPO, per la durata di 2 anni ciascuno, nei confronti di due mestrini, che si sono resi responsabili di condotte antisportive durante la partita di calcio Mestre- Fermana, disputatasi a Portogruaro il 27 gennaio scorso. Gli episodi avvenuti nelle fasi di deflusso delle tifoserie dallo stadio in occasione della partita avevano già condotto all’irrogazione di 17 D.A.SPO, per durate ...

C'è posta Per te - anticipazioni ultima puntata : Gerry Scotti e gli altri ospiti : Chiusura in grande stile per "C'è posta per Te". Appuntamento sabato 31 marzo, in prima serata su Canale 5, per l'ultima puntata del people show...

Ecco il messaggio di cordoglio dell'Inter Per la scomparsa di Casiraghi : ... ma prima di tutto è stato un faro, una guida, un'ispirazione per chi lavorava in un club che centodieci anni fa è stato fondato da uomini come lui, operosi, orgogliosi e aperti al mondo. Aveva un ...

Venezia : linea dura questore Per sicurezza negli stati - Daspo a carico tifosi mestrini (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Uno di loro, in particolare, è stato individuato come facente parte di un gruppetto di tifosi che aveva effettivamente raggiunto il settore ospiti per lanciare invettive contro di loro, mentre un secondo è stato raggiunto da D.A.SPO perché appena dopo l’uscita dallo stadi

Vicepresidenze "in alto mare". Il Pd ne vuole due ma M5s vuole fare il pieno Per tagliare i vitalizi : Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo ...

Anticipazioni C’è Posta Per Te - gli ospiti di sabato 31 marzo : sabato 31 marzo 2018, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento della stagione con C’e’ Posta per Te il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre venti edizioni appassiona milioni di telespettatori. Anticipazioni e ospiti di C’è Posta per te, 31 marzo 2018 In puntata protagonisti di due grandi sorprese il mattatore televisivo Gerry Scotti, conduttore di numerosi quiz televisivi di Canale 5 e gli chef ...

Per gli esperti aumentano gli indizi di una crisi sui mercati : In passato, a causa della crisi mondiale scoppiata nel 2018, le regole alla base dell'economia erano state letteralmente distorte dai banchieri centrali, che hanno iniettato trilioni di dollari nell'...