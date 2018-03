Pensioni | programmi uguali Salvini-Di Maio ma duello sul governo | le novità

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Sulla carta rimangono isulla riforma #, uno dei tempi più caldi della campagna elettorale in cui Lega e Movimento 5 stelle, promettendo con insistenza l’abolizione della legge Fornero, hanno fatto la “parte del leone”. Non solo nei comizi, nei video su Facebook e nelle dichiarazioni alla stampa e in tv ma anche neiil movimento pentastellato e il Carroccio hanno messo nero su bianco il superamento dell’attuale sistema previdenziale, l’introduzione della Quota 100 per tutti, la soluzione della #Quota 41 a tutti i precoci e non solo a particolari categorie, la proroga del regime di #Opzione Donna per la pensione anticipata rosa, nuove misure per favorire la staffetta generazionale, in modo da consentire agli ultrasessantenni di andare in pensione VIDEOe fare nello stesso tempo spazio ai giovani nel mondo del lavoro., convergenze ...