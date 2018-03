Pensioni | Italia e Spagna in austerity | ma in Germania gli assegni crescono

Blastingnews

: Tagli alle pensioni, reintroduzione dell'IMU sulla casa e nuove tasse: ecco la ricetta per l'Italia dei 'grandi eco… - matteosalvinimi : Tagli alle pensioni, reintroduzione dell'IMU sulla casa e nuove tasse: ecco la ricetta per l'Italia dei 'grandi eco… - ricpuglisi : Qualcuno è così gentile da spiegarmi dove @Mov5Stelle, @LegaSalvini e @forza_italia pensano di trovare i soldi per… - ricpuglisi : Cari @luigidimaio, @matteosalvinimi e @berlusconi, dove li trovate una ventina di miliardi ALL'ANNO per smantellar… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Se inil problema più sentito in merito al comparto previdenziale è quello della mancata flessibilita' in uscita dal lavoro VIDEO, inla tensione resta alta riguardo le mancate rivalutazioni deglirispetto all'inflazione. Si tratta di aspetti che abbiamo gia' approfondito in alcuni nostri precedenti articoli e che sono stati ampiamente sottolineati anche dai tecnici internazionali. Le ultime conferme in ordine di tempo per il Bel Paese sono rappresentate dai moniti lanciati dal Fondo Monetario Internazionale, dal bollettino della BCE e dalla Commissione Europea in merito ai rischi derivanti da un allentamento delle riforme restrittive attutate negli scorsi anni. Una per tutte, la Manovra Fornero del 2011, che ha messo in sicurezza i conti pubblici in un momento di grave emergenza, al costo però di provvedimenti molto impopolari e peggiorativi. Per la ...