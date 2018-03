Pensione | i punti in comune tra Lega e M5S

Chat - perché gli over 50 amano i puntini di sosPensione? : Non è difficile riconoscere un sessantenne dal modo in cui scrive online: tante emoji, molti caratteri maiuscoli ma soprattutto un uso praticamente sconfinato dei puntini di sospensione. Chiunque abbia mai aperto una Chat con una persona anziana può confermarlo: ogni due per tre compaiono i punti; a volte sono due, altre tre, in alcuni casi si arriva anche a quattro. Una passione onestamente inspiegabile, perché non deriva da nessun retaggio ...