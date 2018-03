Pediatri di famiglia | la fimp firma il nuovo accordo collettivo nazionale

Pediatria di famiglia : firmata la pre intesa per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale (ACN) : La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) firma in SISAC una preintesa che attraverso un “Primo Accordo” su alcuni temi importanti avvia in modo concreto il rinnovo organico dell’accordo collettivo nazionale (ACN) da raggiungere entro il 2018. Dopo un troppo lungo periodo di infruttuosi incontri, le parti si sono finalmente accordate su alcuni temi normativi e sull’erogazione degli arretrati economici fermi al 2010. “Le ...

Rinnovo Acn Pediatria di Famiglia - la FIMP : “Serve un accordo urgente per sanare la situazione di sofferenza della categoria” : Proseguono le trattative per il Rinnovo dell’accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Pediatria di Famiglia. Positivi per ora gli esiti dell’intensa settimana di contatti e confronti tra la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) col Ministro Beatrice Lorenzin, a cui va riconosciuta la chiarezza della sua nota a sostegno dei problemi della categoria. La Federazione ha inoltre incontrato i vertici delle Regioni, nella loro massima ...