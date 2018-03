Pechino | prima visita di Kim Jong-un in Cina ...

Un treno dalla Corea del Nord alla stazione di Pechino : giallo sulla prima visita di Kim in Cina : Il governo cinese come da prassi non conferma. Il treno di colore verde oliva potrebbe essere stato lo stesso usato dal padre di Kim Jong Un, Kim Jong Il, durante le sue visite in Cina. Immagini diffuse sui social media da testimoni mostrano anche un corposo corteo che percorre a tutta velocità le strade di Pechino