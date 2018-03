Pd | Martina sull’alleanza col M5s | “Noi il loro piano B? Ma per l’amor di Dio Noi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “NoiB dei 5 Stelle? Ma quando mai. Basta con questiB, C, D: come Pd siamo concentrati sul rilancio del partito e della nostra proposta politica. Per il resto, è confermato ciò che abbiamo stabilito ogni volta che abbiamo riunito i nostri organi dirigenti: siamo all’opposizione”. Così Maurizio, segretario reggente del Pd L'articolo Pd,sull’alleanza col M5s: “Noi ilB? Ma per l’amor di Dio. Noi concentrati sul nostro rilancio” proviene da Il Fatto Quotidiano.