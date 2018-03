Pd-M5S | scontro su vicepresidenze e questori di Senato e Camera L' ira dem | fatto senza

Senato - eletti i vicepresidenti. Scontro Pd-M5S : Oggi l'assemblea del Senato ha eletto i quattro vice presidenti: Roberto Calderoli , Lega, , Ignazio La Russa , Fdi, , Paola Taverna , M5S, , Anna Rossomando , Pd, . I voti sono stati rispettivamente ...

Governo - scontro su vicepresidenze Salvini : a Di Maio mancano 90 voti Il candidato premier M5S : a lui ne bastano 50 del Pd? Auguri : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Reddito di cittadinanza - scontro Boeri (INPS)-M5S/ "Potrebbe costare 35-38 miliardi - cifra molto consistente” : Reddito di cittadinanza, scontro Boeri (INPS)-M5s: il presidente dell'Inps presenta le prime stime sui costi parlando di "cifre molto consistenti", la replica del Movimento.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Elena Fattori critica col nuovo statuto M5S : "Troppo potere al capo politico". Scontro con Di Maio : Scontro nell'assemblea al Senato tra Luigi Di Maio e la senatrice Elena Fattori, al secondo mandato in Parlamento e nota per le sue posizioni pro-vax nonché per gli scontri con Roberta Lombardi. A provocare il litigio il nuovo statuto sottoposto al voto dei parlamentari M5S.Alle obiezioni di Fattori, tra gli eletti che hanno chiesto del tempo per visionare lo statuto prima di votarlo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ...

M5S : scontro Fattori-Di Maio - troppo potere al capo politico (2) : (AdnKronos) – Alla fine, dopo varie obiezioni, sono stati solo due i senatori che hanno votato contro il nuovo Statuto. Ma anche alla Camera non sono mancate obiezioni e proteste. Qui, a votare contro il documento che disciplina l’attività del gruppo parlamentare, a quanto apprende l’Adnkronos sono stati tre deputati campani: Luigi Gallo, al secondo mandato, e le neo elette Doriana Sarli e Gilda Sportiello, militante storica ...

FINANZA E POLITICA/ Lega-M5S e lo scontro rinviato con l'Europa : In Italia Lega e Movimento 5 Stelle hanno aumentato il loro peso politico. L’Europa pare invece ferma. Ma presto Roma e Bruxelles rischiano di scontrarsi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:03:00 GMT)DAZI TRUMP/ Le batoste che rischia l'Italia (a partire da Fiat), di U. BertoneSCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron, di S. Cingolani

Di Maio-Salvini - Governo in salita/ Scontro Lega e M5S : “premier al centrodestra”. Ma Berlusconi ‘trama’.. : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi e la risposta del Carroccio(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Firenze - scontro M5S-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...