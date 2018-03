gamerbrain

: PC Building Simulator: Disponibile adesso su Steam! - oOShinobi777Oo : PC Building Simulator: Disponibile adesso su Steam! - VG247it : Assemblate i PC dei vostri sogni con PC Building Simulator, ora disponibile su Steam Early...… - Mito125twit : Oggi inizieremo la carriera in due nuovi giochi... Si inizia alle 14 con PC Building Simulator... Vi aspetto per si… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’editore britannico indipendente The Irregular Corporation, è entusiasta di annunciare che PCsu Steam in Accesso Anticipato! Il demo, realizzato originariamente da Claudiu Kiss è diventato un fenomeno virale nel 2017 ed è stato il terzo titolo gratuito più scaricato dell’anno su Itchi.io! Da quel demo è nato una vera e propria simulazione sviluppata con passione e cura, che permette ai giocatori di imparare come funziona un PC e assemblare i computer dei loro sogni. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. PCda oggi su Steam In PCi giocatori possono creare il proprio impero di riparazioni e assemblaggio PC in modalità carriera. Dalle semplici attività di diagnosi e risoluzione dei ...