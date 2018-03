Paura sul bus Avellino-Napoli | fumo dall' impianto frenante

Corona esce dall'ospedale. Silvia Provvedi : "Che Paura - eravamo sul divano e ha comincito a tremare" : MILANO ? ?eravamo sul divano quando ha cominciato a tremare, a non respirare e a battergli forte il cuore?. Silvia Provvedi, cantante del suo de ?Le Donatella, ha raccontato...

VIDEO Marco Melandri - che Paura in Thailandia : la Ducati si scompone sul rettilineo - numeri per non cadere. Gli highlights di gara-2 : Chaz Davies ha vinto la gara2 del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike. Il pilota della Ducati ha trionfato precedendo le due Yamaha di Van Der Mark e Lowes. Jonathan Rea ha chiuso in quarta posizione riprendendosi la vetta del Mondiale. Impressiona la prova di Marco Melandri che ha concluso soltanto in settima posizione a causa dei tanti problemi avuti dalla sua Ducati che continuava a scodinzolare e a scomporsi ...

Caprioli sulla strada Paura per un'autista a Cologna Veneta : Caprioli sulla strada a Cologna Veneta, tanta paura per una donna che stava transitando in quel momento con la sua vettura. Un gruppo di Caprioli si trovava sul bordo della strada L'altro giorno, ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sull'ultima mossa letale : perché Di Maio ha Paura della sua trappola : L'idea di un 'tavolo tra tutti i leader dei partiti' per Luigi Di Maio puzzava di trappola a distanza di chilometri. Sulla carta la proposta di Silvio Berlusconi aveva tutte le buone intenzioni ...

Frana sulla strada per Montevergine Tanta Paura ma nessun ferito : Frana sulla strada che sale al Santuario di Montevergine. Terra, alberi e massi si sono staccati da un costone di un tratto della SS 374 tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, invadendo la...

“Un brutto incidente stradale”. Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. La preoccupazione dei fan - gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute : Nottata di Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che ...

Ha Paura dell'altezza ma sale sulla giostra : la reazione è esilarante : Megan Connolly è una studentessa di origini irlandesi della Florida State University, che nonostante la paura per l'altezza, ha voluto mettersi alla prova, salendo sulla...

“Prima gli insulti. Poi schiaffi e pugni”. Paura per il volto noto della tv. A passeggio - eccolo raggiunto da un gruppo di ragazzi che lo prende di mira. È finita così (un video che ha sconvolto i social italiani) : Ancora una brutta disavventura, dopo che già nelle scorse settimane si era trovato a vivere una situazione simile. Non c’è davvero pace per l’attore, che proprio in questi giorni aveva tra l’altro parlato pubblicamente delle difficoltà incontrate nel far accettare al proprio padre la sua omosessualità. In compagnia del genitore era stato aggredito nella stazione della Circumvesuviana di Sarno, cittadina in provincia di ...

Jennifer Lawrence - la sua più grande Paura sul sesso : 'Non lo faccio - temo le malattie' : Ha intenzione di restare single a lungo l'attrice Jennifer Lawrence e soprattutto di astenersi da ogni attività sessuale per un lungo periodo di tempo. A dispetto del suo look in pubblico sensuale, l'...

Cologno - maxi-rogo in cartiera : pompieri sul posto - Paura per amianto | Evacuati 2 palazzi con 12 famiglie | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un'imponente colonna di fumo. Evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni.

Milano - Paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Scossa sull'Appennino Settentrionale - Paura fra Romagna e Marche Video : Un terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter ha colpito il l'Appennino Centro-Settentrionale, in Emilia Romagna. Secondo il centro di calcolo sismologico EMSC, che condivide i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro 9 chilometri a nord rispetto a Bagno di Romagna, comune che ospita all'incirca 6 mila abitanti, e 38 chilometri ad ovest di Acquaviva, noto borgo dello ...

'Avevo Paura che Di Maio risultasse poco credibile perché è troppo bello' : Esulta, come milioni di italiani. Orietta Berti torna a parlare di politica e lo fa a Cartabianca, su Rai 3. "Avevo paura che Luigi Di Maio potesse risultare poco credibile perché è troppo bello! Ma la loro onestà ha conquistato e mi ha conquistata. In Italia dà ...