Pasquetta | ricette da picnic

vanityfair

: Un'idea sfiziosa per #Pasqua @robcastrichella - LovemySalad_IT : Un'idea sfiziosa per #Pasqua @robcastrichella - mammafelice : Io ancora ci spero, da 40+ anni, in una Pasquetta assolata. Cosa che a memoria non ricordo, non molto, visto che a… - mammafelice : Io ancora ci spero, da 40+ anni, in una Pasquetta assolata. Cosa che a memoria non ricordo, non molto, visto che a… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Tenendo le dita incrociate perché il tempo regga, aè bello organizzare una gita fuori porta e godersi unnel verde (ma anche in riva al lago, in spiaggia, in cima ai monti…), in compagnia di amici e famiglia. Per godersi l’esperienza di un pasto all’aperto senza impazzire con la mise en table, occorre puntare supratiche da consumare e rapide da preparare, da mangiare (volendo) anche con le mani e comunque con il minor stress possibile: via libera allora a involtini ripieni, frittelle, polpettine, quiche, torte salate, dolcetti soffici, e chi più ne ha più ne metta.LEGGI ANCHEC'è una app per mangiare il miglior panino di sempre I consigli dell’esperta Prima di lasciarvi alle goloseper ilprimaverile, però, ecco qualche piccola dritta di Clelia Iacoviello, consulente nutrizionale nutraceutico, per non trovarsi dopo la ...