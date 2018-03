Pasqua | Veneto | Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni 2

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni (3) : (AdnKronos) - E’ di ieri l’ultimo impegno sul fronte prevenzione della Polizia Ferroviaria: nell’operazione denominata “stazioni sicure” sono stati attuati una serie di controlli straordinari a passeggeri, bagagli e relativi depositi, con l’utilizzo anche del metal-detector e , per quanto riguarda n

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni : Padova, 28 mar. (AdnKronos) – Come di consueto, anche quest’anno nel periodo delle vacanze Pasquali e dei ponti di primavera saranno predisposti dei potenziati servizi di prevenzione e repressione reati nelle stazioni e negli ambiti ferroviari che ricadono sotto la giurisdizione del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto. L’incremento del flusso turistico che viene a registrarsi in questo periodo dell’anno, in ...

Pasqua : Veneto - misure sicurezza rafforzate nei giorni di festa : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) – Come sempre, nei giorni delle feste Pasquali (così come a Natale), le forze dell’ordine rafforzano i servizi di vigilanza e di sicurezza nelle città turistiche. Prime tra tutte Venezia che si prepara ad accogliere per Pasqua e Pasquetta una gran folla di turisti da tutto il mondo. Ed è per questo che Polizia di Stato, carabinieri e le altre forze dell’ordine, metteranno in atto servizi di ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriturismo : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) – ‘Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di agriturismo.it sulla sua sezione ristoranti (https://www.agriturismo.it/it/ristoranti/), sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriturismo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al Sud la tradizione del pranzo ai fornelli e in famiglia è ancora forte, nonostante si inizino a intravedere i primi segni di interesse nel trascorrere i pranzi di Pasqua fuoriporta. La quinta regione più attiva con le richieste di ristoranti per le prossime feste è infa

